Pablo Motos revela su experiencia con el bótox: "Me dijo mi mujer: ¿Qué haces?"

'El Hormiguero' ha recibido al artista Sergio Dalma en su última emisión del lunes, 27 de noviembre. El cantante ha visitado el programa de Antena 3 para presentar su nuevo álbum, 'Sonríe porque estás en la foto', cuyo lanzamiento fue el pasado 24 de noviembre.

Pablo Motos le preguntó al catalán sobre el mensaje de este nuevo disco, a lo que respondía que proviene de "aquel afán para hacerse hueco en el panorama musical. Es un disco muy alegre".

Como suele suceder en el espacio de entretenimiento, la entrevista derivó a múltiples temas de actualidad e incluso, del ámbito personal. En este caso, presentador e invitado hablaron del bótox, un proceso por el que han pasado ambos. Sergio Dalma empezó comentado que su experiencia no fue muy positiva: "Dije, pues me voy a pinchar un poquito. Al cabo de dos días parecía la Carmen de Mairena. El ojo medio cerrado. No se me iba la hinchazón".

Esta situación fue similar a la que vivió Motos, que tampoco fue muy positiva: "Te entiendo... yo tuve la misma experiencia que tú. A mí me dejaron chino. Fue horrible. Fuimos a un sitio. Mi mujer me dijo: 'Bótox no'. Al día siguiente voy y digo ponme esto. Me pinchan y en el ascensor me doy cuenta de que hay un chino mirándome. Y digo: 'No, no'. El mío fue inmediato. Según llegué mi mujer me dijo: '¿Qué haces?'.

"Empecé la temporada de 'El Hormiguero' chino. Las primeras semanas de la temporada yo fui chino. El bótox es un veneno que te paraliza. Yo estuve medio año", añadía el comunicador. Dalma respondía, advirtiendo sobre su uso: "Siempre me he cuidado mucho. Pero hay un momento que no puedes ir a contra de la natura".