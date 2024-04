Se olvida de que había puesto unos caracoles en remojo y lo que ocurre hace estallar las redes

El primer paso para comer caracoles en casa es ponerlos en remojo con el finde lavarlos bien, cambiando el agua en repetidas ocasiones. Y es que este paso tan simple, hay veces que, con las distracciones propias de la vida en casa, se nos complica, y si no que se lo digan a esta abuela.

En un vídeo de tan solo 16 segundos subido a la red social de TikTok, podemos ver cómo ha quedado la cocina de una abuela después de olvidarse que había dejado los caracoles en remojo en la cocina.

Y es que, al volver a la cocina, los caracoles habían despertado por el agua y habían comenzado a extenderse por toda la cocina. "Ay madre mía, madre mía, no me acordaba de los caracoles, me cago en la mar...por el suelo y todo...", se puede escuchar en el vídeo.

Su nieta, que es la que graba el video, no puede parar de reírse mientras muestra cómo los caracoles han salido de la cubeta y se encuentran por toda la cocina: fregadero, encima, vitrocerámica, sobre el papel de cocina...

Las reacciones a este vídeo no se han hecho esperar y algunos de los comentarios que podemos leer dicen: "Se va a tirar encontrando caracoles dos meses, te lo digo por experiencia". "A mí me paso una vez que tenía que ir a recoger a los niños del cole y me olvidé de tapar la olla con 20 kilos de caracoles... hasta por el techo", decía otra.