Compra una chaqueta de segunda mano y...¡se encuentra una jeringuilla en el bolsillo!

Cada vez es más común que la sociedad acepte comprar ropa de segunda mano, ya sea en establecimientos especializados o a través de plataformas como Wallapop o Vinted. Sin embargo, en algunos casos (los menos), es posible que nos topemos con una 'sorpresa' como la que se llevó @vickyvolpi, una usuaria de TikTok que no ha dudado en compartir con todos nosotros los regalos que encontró en los bolsillos de una chaqueta de segunda mano.

Vicky quería hacer una especie de 'unboxing' del abrigo de plumas de ocasión que había comprado, cuando de repente notó que había ciertos objetos que habían terminado dentro del chaquetón dado que el bolsillo estaba roto. ¿Cuáles han sido esos objetos? Envoltorios de plástico, monedas, servilletas y una jeringuilla. Y claro, lo primero puede ser normal, pero Vicky se ha preguntado qué haría una jeringuilla dentro de una chaqueta de la anterior propietaria.

Algunos usuarios han tranquilizado a la tiktoker: "Es una jeringa, se llama tuberculina. Soy enfermera y vivo con jeringas en los bolsillos tranqui, puede ser por un montón de cosas". Otros, en cambio, le han pedido que no toque la jeringuilla; lo positivo es que venía sin la aguja, así que el riesgo era mínimo.

Si alguna vez has comprado algo de segunda mano, ¿te has encontrado con objetos inesperado dentro del artículo? El vídeo de esta tiktoker profesora de Educación Física ya no está disponible, pero hay otros en los que habla de sus experiencias adquiriendo productos seminuevos. ¡Disfruta de ellos!