Olga, la caribeña del báltico vuelve loco a su cita en 'First Dates': "No solo me estás mirando a los ojos..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Olga ha venido a cenar en 'First Dates' justo en la edición Carnaval. Le llaman la caribeña del báltico porque tiene sangre cubana pero es de Letonia. Se define como 'sapiosexual' porque considera que el carisma de un hombre puede seducir mucho más que el físico. Ella es cantante y a su cita le ha recibido con una show, a ritmo de 'Mais que nada'.

Y Joao, su cita, le ha encantado, "canta y encanta" ha dicho. La chispa ha saltado entre los dos solteros desde el primer momento. Joao viene de Lisboa. Se ha definido como "el brasileño de marca blanca" y el eterno solterón porque si junta las parejas de toda su vida durará como unos cinco años en relación.

Durante la cita Joao le ha preguntado como le gustaban los hombres, y ella le ha pedido que contestase primero como le gustan las mujeres: "Que me miren a los ojos, como me estás mirando tú", ella se ha reído y a cámara ha confesado: "No solo me está mirando a los ojos..." ha dicho entre risas.

Ante la pregunta de 'si había hecho un trío' Joao le ha respondido que había hecho "tres" y que "también le encantaban los espejos y que les mirasen".

En el momento de la decisión final los dos han tenido claro, el sentimiento ha sido mutuo, y en el momento de la decisión final han tenido claro que querían tener una segunda cita.