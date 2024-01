Nuria Roca y Juan del Val lo practican: qué es 'hacer el Marital Summer Sabbatical'

Nuria Roca y Juan del Val son los auténticos protagonistas de La Roca, el programa dominical de La Sexta que sigue emitiéndose cada fin de semana a pesar de sus discretos datos de audiencia. En la entrega del 14 de enero de 2024, ambos volvieron a ser noticia por abordar un tema que les resulta familiar. ¿En qué consiste el Marital Summer Sabbatical? ¿Por qué son defensores de esta práctica?

El Marital Summer Sabbatical del que son defensores Nuria Roca y Juan del Val

La escritora Cheryl Jarvis expone en su libro The marriage sabbatical: the journey that brings you home (que se puede traducir como 'El año sabático matrimonial: el viaje que te lleva a casa' que los descansos en las relaciones existen desde la Edad Media. De esta forma, el Marital Summer Sabbatical sería una especie de interrupción temporal de la relación, con el objetivo de retomarla con energías recuperadas.

Sara Ramos, colaboradora de La Roca, explicó que para que funcione este descanso, hay que acordar con la pareja qué se puede hacer y qué no durante esas vacaciones. El resto de tertulianos empezaron a opinar acerca de este asunto, con algunos detractores y varios partidarios.

Cuando habló Juan del Val, expuso su particular punto de vista: "me parece que es una cosa sensacional, donde tienes un momento de soltería que me parece que es algo fabuloso. Y que se puede echar de menos cuando estás en pareja (...). Las reglas luego ya cada uno fija las que quiere". En cuanto a Nuria Roca, opina que una semana de duración le basta para poder "ocuparse" de sí misma: "los hijos no me pueden llamar, mi pareja no me puede llamar".