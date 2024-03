Esta nueva función de WhatsApp te facilitará la vida con los audios

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en todo el mundo, con una asombrosa cantidad de 2000 millones de usuarios que la emplean a diario. Sin embargo, a pesar de su popularidad, los mensajes de voz pueden resultar incómodos en situaciones de urgencia o cuando el destinatario está ocupado.

Considerando estos factores, se ha observado que los mensajes de audio pueden ser problemáticos para algunos usuarios, interrumpiendo la comunicación cuando no pueden escuchar el mensaje. Para abordar este problema, hay un método no muy popular que permite a los usuarios convertir el archivo de voz en texto y así, no tendrán dificultades al recibir un mensaje de voz cuando no puedan prestarle atención.

Es importante mencionar que, con el progreso tecnológico reciente, existen cada vez más herramientas innovadoras que ofrecen soluciones a problemas diarios, tal como lo hace la Inteligencia Artificial (IA). Esta tecnología ha dado lugar a una gran cantidad de bots, como el de TranscribeMe, que tienen la capacidad de transformar audios en texto de forma eficaz e incluso generar resúmenes de textos largos.

Utilizar esta herramienta es muy sencillo, tan solo hay que seguir los siguientes pasos:

Primero de todo, ingresa en la página web transcribeme.app/co/home.

Después, desliza hacia abajo y pulsa en la opción "agrega a WhatApp".

En la nueva pestaña, selecciona 'Ir al chat' o 'abrir en WhatsApp'.

o A continuación, se abrirá el chat donde hay que reenviar el audio para convertirlo a texto.

Finalmente, TranscribeMe empezará a transcribir el audio a texto automáticamente y en apenas unos segundos, el bot enviará la respuesta en forma de texto.