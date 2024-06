“Sigo un consejo de mi madre y hago lo que me gusta al máximo”

Txell Figueras (Flaçà, 1993) es una ciclista de mountain bike del equipo Cannondale-ISB Sport, especializada sobre todo en pruebas de distancia maratón. Está licenciada en INEFC y ha sido profesora de Actividades Físicas en el Medio Natural en su universidad, la Euses Garbí de Salt. Empezó a competir en MTB a los 25 años, pero en su palmarés ya tiene resultados destacados como dos subcampeonatos en los Campeonatos de España de XCO de 2019 y de XCM de 2022, además de otras victorias en pruebas individuales o por pareja. En esta charla repasamos la temporada actual y habla sin tapujos sobre la situación del deporte femenino.

Ya hemos superado el ecuador de la temporada. ¿Hasta el momento que balance haces de esta sesión?

Hago un balance muy positivo. Creo que ha empezado o está yendo mucho mejor que la temporada pasada, sobre todo por el hecho de que empiece tan bien, teniendo en cuenta mi pasado en temporadas anteriores y sabiendo que tengo una tendencia a ir mejorando a medida que van pasando las carreras. Si continuo así, como cada año, espero que todavía haya grandes éxitos hasta el final de temporada.

Tras estar en las filas del Buff Megamo Team te incorporaste al Cannondale-ISB Sport. ¿Cómo te está sentando este cambio?

Muy bien, porque es un equipo donde normalmente hay más mujeres que hombres compitiendo y al tener un ambiente más femenino me siento mucho más cómoda e incluso más relajada y sin tanta presión. Me siento muy bien en este equipo. Puedo ser una Txell más natural, sin tensión, y creo que esto me está ayudando a rendir mucho. Tampoco me han exigido ningún resultado y lo estoy haciendo porque yo quiero y porque me gusta.

¿Te gusta competir en pareja como hiciste en la Andalucía Bike Race?

Depende con quien me toque competir. Si la pareja es de mi nivel o de la manera de ver el equipo sí que puedo ser muy competitiva y lo haremos mejor en pareja que corriendo a nivel individual. Pero algunas veces que he competido con parejas que son más flojas o de características diferentes, pues entonces no te lo pasas tan bien. Depende de la pareja me lo paso mejor de manera individual o prefiero hacerlo en pareja. Sí que es verdad que con Claudia Peretti, que corrimos juntas la Andalucía Bike Race, fue una de las mejores carreras que hemos hecho nunca, tanto con pareja como si las comparo con otras individuales.

¿Qué objetivos tienes para el resto de la temporada?

Mi próximo objetivo es el Campeonato de España en dos semanas, después la Andorra Epic Pyrenees, en principio también iré a la Swiss Epic, luego el Europeo también lo tengo marcado en el calendario y el resto de temporada lo haré como el año pasado: la Sea Otter y La Tramun, que son pruebas de casa que tienen mucho nivel.

También has practicado otros deportes anteriormente y a un alto nivel...

Empecé practicando natación, porque vengo de un pueblo que tiene piscina y toda mi vida he nadado. Pasé de la natación del pueblo a la competición con el Geieg de Girona. Fui a Campeonatos de Catalunya y de España y lo hacía bastante bien con algunos podios. Me lesioné el hombro y cambié de deporte para hacer triatlón, un poco por sorpresa. Mi padre me apuntó a unas pruebas de nivel que se hacían para entrar en un centro de rendimiento, en la Blume en Esplugues, que me fueron muy bien y entré. Estuve haciendo triatlón de competición de nivel durante dos años.

Tu paso al ciclismo de montaña vino precedido de una mala noticia y de un consejo de tu madre...

Estaba trabajando en una empresa que me gustaba mucho que organizaba eventos al aire libre de natación y me despidieron. Era un trabajo que me encantaba y no entendí muy bien el despido y me lo tomé muy mal. Estuve unas semanas muy triste en casa. En una conversación mi madre me preguntó que me gustaba hacer, porque no podía soportar que estuviese triste. Lo primero que me pasó por la cabeza fue decirle que lo que me gustaba era trabajar en esa empresa y me dijo: “Pues eso no puede ser”. Lo segundo que dije fue que me gustaba ir en bicicleta de montaña y esperando una respuesta negativa de mi madre, porque es muy cañera (risas), sorprendentemente me dijo: “De acuerdo, si te gusta el ciclismo de montaña, te guste lo que te guste, te recomiendo que lo hagas al máximo”. Y desde entonces sigo su consejo y hago lo que me gusta al máximo.

¿Qué parte del deporte de élite te resulta más agotadora y no se cuenta tanto?

Hay muchas partes que no se enseñan y que son agotadoras. Una de ellas es por lo que he luchado más estos años: poder ser una de las mejores deportistas de España en ciclismo de montaña y no poder dedicarme a esto profesionalmente. Tener que buscarme la vida o compaginar las muchas horas de entrenamiento, a veces bajo la lluvia, con un trabajo complementario. Y tener que reinventarte cada día. El hecho de ser mujer tampoco creo que ayude mucho.

¿Se ha igualado la diferencia entre hombres y mujeres deportistas a la hora de recibir apoyos y recursos?

Creo que cada vez hay más mujeres que se pueden dedicar profesionalmente al ciclismo, pero también pienso que muchos equipos prefieren o ayudan más a ciclistas de fuera que a los de aquí. Los ciclistas extranjeros estás más valorados que los mismos españoles. Muchas veces quizás valdría la pena apostar por un ciclista español que no por una de fuera que es más costoso que apostar por uno que tienes en casa. También pienso que hay federaciones que ayudan mucho, por ejemplo, la francesa, la italiana o la suiza, que tiene muchas subvenciones o ayudas para deportistas profesionales y quizás la federación española no dispone de tantas ayudas. Me falta información sobre este tema y tampoco sé porque pasa, pero sí que es verdad que si me comparo con otras deportistas del mismo nivel que yo de otros países creo que soy de las que tengo menos ayudas.