Las menciones de Shakira a Piqué y Clara Chía tras ganar el premio a 'Mujer del año': "Ya no importa..."

La colombiana fue homenajeada en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música “Celebremos el Año de la Mujer”

Shakira vuelve a ser noticia, ya que, junto a otras mujeres de la industria musical, fue homenajeada en la primera gala de Mujeres Latinas en la Música. De hecho, fue el cantante colombiano Maluma el que le entregó el galardón de 'Mujer del Año'. Este gran premio a su carrera, evidentemente, la cantante se lo dedicó a su madre Nidia del Carmen, a quien describió de la siguiente manera: “A pesar de las dificultades que has enfrentado este año, sigues de pie, con tu amor sin límites, y resilencia. Para mí mami tú has sido la mujer del año”.

Adicionalmente, también aprovechó el momento para dedicar un discurso de empoderamiento femenino: “Celebremos el Año de la Mujer”, afirmó. La intérprete dijo que ha vivido un año de “cambios sísmicos en su vida”, en los que ha sentido más que nunca y en carne propia lo que significa ser mujer, afirmó ella. “Somos más valientes de lo que creemos que somos. Creo que también somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser”, declaró.

“¿A qué mujer no le ha pasado, alguna vez, que por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de sí misma?, a mí me ha pasado, más de una vez”, confesó. “Pero también llega un momento en la vida de toda mujer en la que uno ya no depende de alguien para llegar a quererse o aceptarse tal cual es”, continuó. “Hay un momento en la vida de una mujer cuando la búsqueda del otro se reemplaza por la búsqueda de uno mismo. Llega un momento en la vida de una mujer cuando el deseo que tenemos de ser perfectas se reemplaza por el deseo de ser auténticas”, añadió la colombiana durante su discurso.

Adicionalmente, siguiendo con ese tono tan personal que había adquirido su discurso, Shakira añadió también otra referencia directa a Gerard Piqué y a su infidelidad tras una relación de 12 años: “Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no te es fiel, lo que importa verdaderamente es que si sigues siéndote fiel a ti misma”. Añadió que la música fue el camino que hizo que se volviera a encontrar como ella misma, pero también reconoció lo siguiente: “Por ellas, por ustedes, escribí lo que escribí, canté lo que canté, porque solo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse”.

Ovación de pie para la #MujerDelAno Shakira Shakira. Lo que se merece un leyenda pic.twitter.com/3YdkCa2eKq — Shakira World 🌍 (@shakiracarla) 7 de mayo de 2023

Tras terminar, Shakira recibió una gran ovación de los allí presentes. Otras mujeres que también fueron reconocidas en esta primera edición, en categorías diferentes, fueron María Becerra, Ana Gabriel, Emilia, Evaluna, Goyo y Thalía.