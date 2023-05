Anuel AA hace un 'Shakira' atacando a Karol G en su última canción

El cantante quiere volver con Karol G y lo ha confesado en su último single "Mejor que yo" "Nena hace tiempo que no nos c****s, ya tienes novio, te echo de menos"

Hacer un 'Shakira', en un lenguaje coloquial, es dedicar una canción a tu ex novio. Y eso es precisamente lo que ha hecho Anuel AA con Karol G y su último single, 'Mejor que yo'. El reguetonero no ha dudado en hacer alusión a su ex pareja, eso sí, de forma totalmente diferente al odio que se puede leer en las letras que Shakira ha escrito contra Gerard Piqué y Clara Chía.

Mejor que yo, el tema de Anuel AA con el que quiere volver con Karol G

'Mejor que yo' es la canción que acaba de publicar Anuel AA, y en el verso "nena, hace tiempo que no nos c****s, ya tienes novio, te echo de menos" hace alusión directa a Karol G, con quien rompió meses atrás. Es más, el artista fue más allá y mencionó a su ex novia en la publicación de Instagram con la que promociona el tema: "#MejorQueYo, te la dedico bebe @karolg".

Si la frase de arriba es una alusión clara a la colombiana, también lo es este verso: "Lo único que tenemos en común él y yo es que los dos te lo llegamos a m***r". Eso sí, en esta parte, el aludido es más bien Feid, el hombre que habría robado el corazón de Karol G recientemente.

Por lo tanto, Anuel AA ha optado por la táctica promocional de Shakira y serán millones las que escuchen Mejor que yo únicamente por el morbo de saber qué dice la letra.