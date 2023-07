Esta es la mejor forma casera de limpiar los cables de los cargadores

Los cables de los cargadores pueden acumular suciedad al dejarlos caer por el suelo o la pared mientras cargamos nuestro teléfono móvil Es habitual que con el paso del tiempo también se ensucien o muestren manchas de color negro o amarillo

Los cables de los cargadores pueden acumular suciedad al dejarlos caer por el suelo o la pared mientras cargamos nuestro teléfono móvil. Es habitual que con el paso del tiempo también se ensucien o muestren manchas de color negro o amarillo, una apariencia que además de la pérdida estética, genera desconfianza en el usuario.

Estas manchas parecen imposibles de eliminar y muchas personas terminar por resignarse después de probar diferentes métodos de limpieza. Aunque existe un método casero que puede eliminar este desperfecto de manera rápida y sencilla. Y lo mejor no es que puedas realizarlo en casa, es que tan solo necesitas un ingrediente de tu cocina.

Para restaurar el color y limpiar correctamente los cables del cargador tan solo necesitas un trapo de microfibra con una solución de agua jabonosa. Lo único que debes hacer es frotar sobre toda la superficie de los cables, con cuidado de no mojar demasiado el paño y con especial cuidado de no mojar los extremos de los cables para que la humedad no ingresa en el interior.

Una vez estén limpios, deberás realizar un tratamiento blanqueador casero. Tan solo deberás mezclar un poco de bicarbonato y agua en un recipiente. Cuando tengas la mezcla realizada, tan solo tendrás que aplicarla suavemente por la superficie de los cables con ayuda de un cepillo de dientes. Déjalo reposar la mezcla durante 15 minutos y limpia los restos con una esponja húmeda, antes de secarlo con un paño de microfibra.