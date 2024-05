Flick quiere hablar con Kimmich para que fiche por el Barça

La prioridad del nuevo proyecto del Barça es el fichaje de un pivote de primerísimo nivel. Todo va a depender de las posibilidades económicas del club y de la opción de que haya límite salarial suficiente, pero el futbolista que más encaja es Joshua Kimmich, por juego y por su situación contractual en el Barça. 'Daily Mail' confirma lo avanzado por SPORT en la línea que Kimmich no habría aceptado la primera propuesta del club blaugrana, pero no hay nada descartado. Apuntan que el nuevo técnico, Hansi Flick, desea mantener una reunión cara a cara con el futbolista para que se enrole en el equipo.

Kimmich no ha decidido nada sobre su futuro aunque siempre ha asegurado que escucharía como prioridad al Bayern. Acaba contrato en el 2025 y se ha ido distanciando del club alemán con problemas internos. El jugador mantuvo un pulso con el ya extécnico, Thomas Tuchel, y está pendiente de una última cumbre con su club para que le especifiquen su rol en el proyecto. También quiere hablar con el nuevo con el nuevo entrenador del club bávaro, Vincent Kompany, para que le deje clara sus ideas. Y es que Kimmich quiere jugar ya en su posición de pivote para dejar a un lado la opción de lateral diestro, un puesto en el que ha sufrido en este final de temporada.

El Barça se habría acercado a Kimmich a la espera de su decisión final, pero el jugador tiene claro que no desea rebajar su salario por nada del mundo por lo que las cifras, por ahora, no cuadran. El club blaugrana desea que el futbolista de un paso para jugar en el Barça y por ahora no lo ha conseguido por lo que Flick podría intervenir directamente para desatascar la situación. En el caso de que hubiese acuerdo, el Barça debería llegar a un acuerdo con el Bayern, algo que tampoco será nada sencillo.

Los equipos de Flick suelen jugar con un doble pivote muy técnico. El Barça ya se habría hecho con el fichaje de Guido Rodríguez, jugador que puede ser anunciado en los próximos días y que llegará en principio como complemento. La idea es firmar a otro jugador más diferencial en esa posición si fuera posible y Kimmich es el que más gusta aunque hay otras opciones encima de la mesa. Flick conoce perfectamente a Kimmich y en el Bayern le dio galones. Está convencido de que puede ser un futbolista muy importante, pero la situación económica es la que es y el Barça tampoco tirará la casa por la ventana.