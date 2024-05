La polémica verdad de Ángel Cristo hace saltar las alarmas en 'Supervivientes' y enfada a Sandra Barneda: "Aquí tenéis..."

La salida de Ángel Cristo de 'Supervivientes' ha sido complicada, la organización decidió expulsarle de forma disciplinaria después de que se saltará las normas de la organización y abandonase el perímetro de seguridad de la isla.

Militares y Policía de Honduras tuvieron que acudir a su rescate y el concursante apareció en la selva 4 horas más tarde alegando que había ido a dar un paseo, quebrantando los límites del programa y poniendo en riesgo su integridad.

Como consecuencia la organización decidió expulsarle de forma inmediata y terminar su paso por el concurso. Tras su expulsión Ángel Cristo atendió ayer a las preguntas de Sandra Barneda en el plató de 'Supervivientes' donde dió su versión de los hechos y su paso por el programa.

El hijo de Barbara Rey enfatizó en sus desencuentros con Arantxa del Sol, según el concursante ella le agredió en algún momento en la semana del 15 al 21 de abril. En el momento no se supo que había pasado después Cristo contó que la concursante le había agredido.

Fue el 12 de mayo cuando Arantxa del Sol confesó que pasó: “Le insulté, con los mismos adjetivos que había utilizado él, le dije cosas fuertes después de recibir toda la información, le di una colleja y le dije que ya le valía. Sin mayor importancia, si hubiera sido una agresión yo habría sido eliminada”, relató.

Pero en su entrevista Ángel Cristo ha asegurado que la historia no era así: "ella no me dio una colleja, me dio tres puñetazos", relató y además añadió que había testigos: "Eso es lo que pasó. Lo vio Kiko, Javi, Marieta, Miri, el lanchero y el inspector”.

Ángel Cristo da su versión de lo que pasó en la lancha y Javier Ungría le da la razón



Sandra Barneda dijo, tras dejarle explicarse: “Te hemos pedido que expreses tu versión, porque no tenemos nada que esconder, pero la verdad es otra”. Pero Cristo se enzarzó con Sandra Barneda y acusó al programa como responsable de que lo dejara pasar:

“El lanchero y el inspector informaron al equipo pero desde dentro del programa se me recomendó que para no reavivar mis problemas de violencia de género, no diera importancia a este asunto y dejarlo pasar”, comenzó, para seguir insistiendo: “Se me recomendó dejarlo pasar. Lo único que sé es que si eso lo hubiera hecho yo, de mí hacia ella, se me habría expulsado al momento. Me habéis pedido la verdad, aquí tenéis la verdad”, espetó.

Una vez más Ángel Cristo se ha convertido en el centro de la polémica del programa hasta tras su expulsión.