Manuel Turizo revela cuando será la siguiente canción anti Pique de Shakira

"Es ella la que decide el momento en que lo quiere sacar" Shazam filtró la canción a nombre de los dos

Tras las polémicas canciones de Te felicito, Monotonía, BZRP Music Sessions #53 y TQG, Shakira ya tiene decidido cuál va a ser su próximo tema con indirectas incluidas hacía Pique, "Copa Vacía".

Manuel Turizo ha sido el encargado de confirmar todos los rumores en torno a este hit y desvelar cuando será el lanzamiento de está nueva canción tras el boom de la colaboración de la de Barranquilla con Karol G.

"Desde que se hizo viral esa noticia, me han preguntado y yo no he querido decirle nada a nadie. Porque el tema no es mío en realidad, el tema es de ella. No se lo había dicho a nadie, solo a ti aquí. Es ella la que decide el momento en que lo quiere sacar. Por ahí viene eso, todavía no te puedo dar fecha ni día y mes. Vamos a grabar el vídeo este fin de semana, estamos montando eso pero tú tienes que dejar que ella sea la que dirija el proyecto y al ritmo al que ella quiera. Ha tenido un compromiso con el tema Carol y eso hay respetarlo. Hay que hacer las cosas de la manera correcta" ha explicado el responsable de La bachata.

Todos los rumores comenzaron los primeros días del mes de febrero cuando se filtro el fragmento de una canción que diversas fuentes confirmaban que sería el dueto entre ambos artistas, "Hace rato tengo sed, de ti yo no sé porqué. Quedó con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía" cantaba la de Barranquilla.

Y después de acallar durante unos días esas informaciones sin confirmar, llegó la tan temida filtración por parte de Shazam. Al reproducir el tema filtrado mostraba el nombre de los dos artistas junto al de la canción y una portada que ha dado mucho que hablar.

Manuel Turizo confirmó su colaboración con Shakira y ha dicho que esta semana grabarán el video del tema que sería parte del próximo disco de la cantante y será ella junto a su equipo de trabajo quienes decidan cuándo lanzar la canción. Este sería el próximo lanzamiento de Shaki. pic.twitter.com/v8ksxbt2JO — MTZTurizo (@TURIZO2000s) February 28, 2023

En la portada se podía ver a Shakira convertida en una sirena pelirroja atrapada por cuerdas. Un proyecto musical que va camino de convertirse en uno de los mayores discos de la carrera musical de Shakira y, obviamente, de todo 2023.

Un nuevo álbum de estudio que de momento, no tiene nombre ni fecha de lanzamiento, pero que seguro que va a seguir dando mucho de que hablar y hará que sigan circulando rumores.

Ahora gracias a la entrevista de Manuel Turizo en Los Moluscos TV ya sabemos que esta semana se pondrá en marcha el rodaje del videoclip y en unas semanas tendremos la canción entre nosotros si todo va según lo previsto.