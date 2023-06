Maluma conquista al público de 'El Hormiguero' cantando su nuevo tema 'Coco Loco'

El de Medellín ha venido al programa a anunciar su nuevo álbum 'Don Juan' Maluma ha desvelado anécdotas, se ha reído con las hormigas y hasta ha cantado en plató

Maluma ha visitado esta noche el plató de 'El Hormiguero' para anunciar su nueva gira 'Don Juan'. Durante la noche, Maluma ha sorprendido contando anecdótas y desvelando sus gustos favoritos y hasta se ha atrevido cantando en directo, por primera vez, 'Coco Loco' su nuevo single.

Maluma se ha convertido en uno de los cantantes de reggaeton más influyentes. El de Medellín ya tiene lista su nueva gira 'Don Juan' en la que deleitará con su nuevo álbum. El cantante ha desvelado que realmente el disco ya debería haber salido pero existe un motivo para el retraso: "quiero entregarle el mejor album de mi carrera a mis fanáticos".

Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, uno de los artistas latinos más grandes del planeta, el gran ¡@maluma! #MalumaEH pic.twitter.com/f87FKIZxIm — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 26, 2023

En sus anteriores trabajos, muchas veces ha sentido que se habían hecho con prisa y no quería que esta vez fuese así. Maluma, ha explicado que todos sus álbumes han estado marcados por un personaje que reflejaba su etapa vital y ahora, 'Don Juan' hace referencia a "un concepto más maduro pero sin perder mi esencia".

Durante la entrevista el de Medallo se ha mostrado emocionado por su lanzamiento aunque también le ha hecho una emoción extrema poder soltar palabrotas en Antena "qué hijueputa alegría poder decir hijueputa" ha dicho entre risas, mientras desvelaba anecdótas, como que Madonna y su equipo de trabajo, 27 personas, durmieron en su casa para el mejor concierto de su vida "Medallo en el mapa" dónde tuvo la oportunidad de llevar a Madonna.

Como un hombre humilde, el cantante, ha sorprendido afirmando que su rancho en Medellín es su lugar favorito del mundo: "me gusta untarme de mierda, allí soy feliz". Ahora, el cantante está embelesado con 'Horizonte' su nuevo potro que le regaló Sergio Ramos: "gracias a él es que tengo un hijo del campeón del mundo. Nunca me había tocado vivir el proceso de un potro, pero a Horizonte lo he visto crecer desde chiquito. Es de mis potros favoritos".

La afición de Maluma por escribir temas de amor, no ha venido de nueva, en el colegio ayudaba a sus compañeros a escribir cartas de amor: "Mis amigos del colegio siempre que cortaban con su pareja me iban y me buscaban por favor Juancho ayúdame para que vuelvan" y su dominio como 'Don Juan' ha quedado claro en el plató de 'El Hormiguero' donde ha cantado por primera vez y en directo 'Coco Loco', conquistando al público.