Malú destripa en una canción al estilo 'Shakira' a Albert Rivera: "Malquerer se ha vuelto un vicio"

Malú ha estrenado en los últimos días su nueva canción, 'Ausente'. Una novedad músical que no tendría más recorrido que el artístico si no fuera porque ha seguido la línea de Shakira y la sesión de Bizarrap, con la que parece haber aprovechado para lanzarle alguna pulla al padre de su hija, Albert Rivera.

Aunque la letra ha sido escrito por el cantante malagueño Pablo Alborán, está cargada de significado por el contexto que ocupa a la cantante. El tema habla sobre una mujer que pesa a estar en una relación se siente sola, y ya no reconoce a su pareja.

"No entiendo por qué me siento tan sola cuando estoy contigo. Explícame el problema porque yo no lo consigo. En qué lugar te busco cuando escapas de mi boca". Estas son algunas de las líneas que utiliza la cantante, que también habla sobre la nostalgia, la falta de compresión, el malquerer y de que, "pase lo que pase, ella va primero".

"Quien te entienda ahora será porque también se volvió loca. Eres un extraño que pasea por mi casa, no te reconozco, no comprendo qué te pasa. Dices que me quieres cuando ves el precipicio. Malquerer se ha vuelto un vicio", expresa en sus versos.

"Y yo te levanté y eso no lo sabe nadie. Fui yo quien aguanté el eco de mi nombre en todas partes. Ausente, por mucho que lo intentes. No entiendo por qué miro al espejo y me siento rara. No paro de llorar a solas, este dolor no para. [...] Dices que me quieres, pero ya has perdido el juicio", dice en su canción.