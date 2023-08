Malú se pronuncia sobre su ruptura con Albert Rivera: "Las cosas hay que hacerlas bien"

La pareja rompió tras cuatro años de relación El exlíder de Ciudadanos ha sido visto con varias mujeres

Albert Rivera y Malú están en el foco mediático tras una ruptura de la relación. Los rumores aparecieron al ver que Rivera no se presentaba a los conciertos de la cantante, o cuando alguno de los dos iba a visitar a sus familiares, lo hacían separados.

Hace poco más de un mes, Luis Rollán, amigo de la artista, confirmó que la pareja había roto tras cuatro años de relación y una hija en común de tres años por un "desgaste de la relación". Y que ya no vivían juntos.

Ahora, Albert Rivera ha sido protagonista tras haberse especulado sobre una posible relación con la actriz Aysha Daraaui, y tras haber sido fotografiado besando a Carla Cotterli.

Ahora, Malú ha concedido una entrevista a la revista 'Elle'' en la que ha dejado claro que no es "ni la primera ni la última persona que se separa" y que la ruptura ha sido mutua: "En ocasiones crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas, pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. De modo que hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible".

"Pienso, de verdad, que las cosas hay que hacerlas bien. Aunque, evidentemente, es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio conviene recordar cómo entraste. Y eso, con seguridad, te ayuda a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza", ha explicado.

Tras estas declaraciones, la artista ha asegurado que todavía cree en el amor: "Creeré siempre. Pero no solamente en el que puedes sentir hacia una pareja, sino en el amor a la familia, a la vida, a los hijos... Creo en la pureza del amor. Hay quien dice que una madre es capaz de levantar un camión si su hijo está debajo. El amor mueve el mundo".

Malú ha comentado que la maternidad le ha cambiado completamente: "Después de ser madre tu vida se vuelve a llenar de primeras veces. Además te quita todas las tonterías de encima. Si en ti había una pizca de egoísmo, se acaba completamente, porque ya tu vida es para otra persona, para un ser humano en miniatura. Creo que no hay nada más puro ni más bello que un hijo".