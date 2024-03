Kiko Rivera confiesa los millones que se ha gastado en su 'mala vida'

En uno de sus mejores momentos de su vida, sobre todo a nivel profesional, Kiko Rivera ha ido al pódcast de Marina Rivers: 'La de trabajar... ¿Te la sabes?'. Allí ha hablado de diferentes temas, como es de su familia, del ictus que sufrió en 2022 y también de su época de vicios y fiestas.

El Dj ha asegurado que no es fácil ser el hijo de Isabel Pantoja, "tienes que demostrar más que los demás y siempre me ha costado mucho". "Me han tachado de flojo, de no trabajar y es costos aguantar todo eso", ha explicado.

Kiko asegura que hubiera "preferido que su familia fuese anónima". "Yo apenas nací, estaba ya en el telediario. Al estar tan acostumbrado a eso, hice lo mismo con mis hijas hasta que me di cuenta de que debería dejarlas elegir cuando sean mayores", ha dicho.

Sobre el tema del ictus que sufrió en el año 2022, el cantante ha dicho: "Fue un susto tremendo y un problema familiar muy grande. Ahí mi vida da un vuelco y pude centrarme más en mi faceta de músico, porque el Kiko Rivera personaje estaba por encima siempre de mi faceta de músico o de DJ”.

Además, recordó su época más complicada y explicó como paso de no tener ni un euro en la cuenta a malgastar todo lo que ganaba. "Me vi de tener 0 euros en mi cuenta a empezar a ganar muchísimo dinero. Llegué a gastar en mala vida 8 millones euros. Me he gastado mucho en fiestas, drogas y todo lo que está dentro del círculo vicioso", comentaba.