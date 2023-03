Una joven afirma que su número de teléfono antes pertenecía a un jugador del FC Barcelona

Al parecer, una joven usuaria de TikTok ha revelado que su número de teléfono antes pertenecía a Marcos Alonso, el jugador del Barça "En 2019 me empezaron a llegar un montón de mensajes de gente escribiéndome como si yo fuera un tal Marcos", dice

Al parecer, una joven usuaria de TikTok, llamada Sofía Sánchez (dibujosjyd en TikTok), ha explicado hace poco una historia más que curiosa y que tiene que ver con un actual jugador del FC Barcelona, incluso con el Real Madrid... Concretamente, la joven ha publicado en un vídeo una historia que se ha hecho viral en la red social, en el que cuenta lo siguiente: "En 2019 me empezaron a llegar un montón de mensajes de gente escribiéndome como si yo fuera un tal Marcos. Yo veía las fotos de perfil y había gente muy elegante, como muy deportista... A lo mejor me mandaban noticias de periódicos, cosas de fútbol".

Esto, evidentemente, hizo que la chica sospechara que algo estaba ocurriendo, algo que aumentó después de recibir también en su móvil "mensajes de compañías aéreas o del Real Madrid, como si yo fuera socia. Siempre en diciembre me mandaban felicitaciones". De hecho, Sofía parece que ya lo había hasta asimilado como algo normal lo de recibir ese tipo de mensajes, hasta que hace poco empezó a recibir decenas de mensajes que han llamado la atención a la joven: "Todo esto pues bien, hasta que el mes pasado, a principios del mes de febrero, me llegan un montón de mensajes, un montón de llamadas de gente dándome el pésame. Resulta que había muerto el padre de este tal Marcos y yo respondía diciendo que no era Marcos", contaba.

Y al final, la joven comentaba cómo supo de a quién pertenecía su número de teléfono antes de ser el suyo. Todo fue cuando "al día siguiente, estoy en la cocina y me dice mi padre '¿te has enterado quién se murió ayer?' Y me dice 'el padre de un jugador del Barça, Marcos'". Ahí fue cuando Sofía se enteró del por qué de los mensajes de pésame que había estado recibiendo y supo ya que su número de teléfono pertenecía antes a Marcos Alonso, el actual futbolista del Barça.