Jordi Wild carga duramente contra Ibai, '¿Por qué no lo llamas la Velada Fight Tournament?'

Ayer lunes se celebró la presentación de la Velada del Año 4, uno de los eventos más esperados del año en el mundo streamer y la decepción entre los espectadores fue general. La falta de grandes nombres entre los combatientes causó decepción entre los espectadores.

Otro youtuber que tiene un evento de combate que, a diferencia del de Ibai, está compuesto por verdaderos profesionales del combate en lugar de por streamers y creadores de contenido; es Jordi Wild. A pesar de haber diferencias entre ambos eventos, siempre ha habido comparaciones, y ya sabemos que estas son odiosas.

Y es que Jordi Wild ha estrenado hoy el episodio 268 de su podcast 'The Wild Proyect', una tertulia que contaba con la compañía de Porta y Albert Gil, dos tertulianos que ya se habían sentado con anterioridad en otros podcast de este canal.

En el podcast, que dura más de cuatro horas, se han tratado temas de actualidad, y qué más actualidad que el anuncio de los combates de la Velada de Ibai que se iban anunciando mientras Jordi se encontraba grabando en directo el programa.

Jordi ha ido comentando los dos primeros combates de una manera rápida, simplemente ha resaltado que iba a quedar muy mal porque no conoce a la mayoría de los contrincantes. Pero al llegar a la tercera pelea, el primer 2 contra 2 de la velada, el creador de contenido no ha podido contenerse.

Saltaba con una frase muy significativa, "Ibai, ¿por qué no lo llamas La Velada Fight Tournament?". Recordemos que el evento de Jordi se llama Dogfight Wild Tournament, de ahí que haga esa mezcla entre ambos eventos.

"Qué casualidad, eh. Y luego te quejas de que se meten contigo cuando lo comparan", proseguía Jordi. Tras esto ha querido calmar los ánimos diciendo: "Se le va a echar la gente encima. Y os prometo que no va a malas, que Ibai me animó con el Dogfight y fue el primero que me felicitó, pero va a haber lío con esto y no va a ser por mi parte os lo prometo''.

Y es que hasta este tercer combate pudo ver Jordi, ya que el directo de su podcast terminaba, pero aún no se habían dicho todos los combates de la Velada. Es por esto que, cuando se enteró del resto de los combates, no pudo más que poner un tweet que muchos usuarios han interpretado como una burla hacia Ibai.

😂 — Jordi Wild (@JordiWild) March 4, 2024

Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la relación entre ambos, si sigue el buen rollo o no. Esperemos que en el futuro ambos creadores de contenido puedan seguir haciendo lo que mejor saben: entretener al público.