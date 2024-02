Ilia Topuria, el campeón de la UFC que inspiró al 'tiburón' Ferran Torres

Ilia Topuria ha noqueado a Volkanovski en el segundo asalto del combate por el título de campeón de la UFC y se ha adjudicado el cinturón del peso pluma. El hispanogeorgiano se ha convertido de esta forma en el primer español en reinar en una categoría de la máxima promotora de las artes marciales mixtas, gesta que ha logrado, en gran medida, por su gen competitivo. Gracias a un carácter y una filosofía de vida que hace unos meses ayudó a un jugador del FC Barcelona, Ferran Torres, a cambiar el chip.

En verano de 2023, tras un final de temporada decepcionante, el futbolista de Foios viajó a Jacksonville (Florida, Estados Unidos) para conocer a Topuria horas antes de un combate de ‘El Matador’. Además de apoyarle, el atacante culé tuvo la oportunidad de mantener una conversación con él. Una charla que, tal como el propio futbolista reconoció en el pódcast ‘The Wild Project’, impulsó el cambio de mentalidad que le ha llevado a apodarse ‘El Tiburón’. “Yo llegué a ese viaje siendo un Ferran y volví siendo otro”, confesó el ‘7’.

“La primera vez que hablé con él, después de que acabara un entrenamiento, le pregunté, tímido yo: '¿Qué tal? ¿Cómo lo ves para ganar esta noche?'. 'Del primer round no pasa', me contestó. En ese momento tuve claro que quería ser como él. A partir de ese momento tuve conversaciones internas: ‘Quiero ser el mejor Ferran, quiero ser como Ilia Topuria, quiero ser indestructible’. Al final te lo acabas creyendo”, contó Torres.

La realidad es que la fortaleza mental de Topuria ayudó mucho a Ferran, que pasó de tocar fondo y sentirse perdido a convertirse en el ‘tiburón’ que es hoy en día. Un futbolista que, actualmente, confía mucho en sus capacidades y no se desmorona aunque no le salgan las cosas. “Me encanta el Ferran de ahora. Me encanto”, llegó a verbalizar el delantero valenciano en la misma conversación con Jordi Wild.