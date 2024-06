Ni la lluvia frena a SZA en el Primavera Sound, la estrella emergente del R&B ha llegado para deslumbrar

Tiene 34 años y va en camino de convertirse en uno de los mejores nombres del nuevo R&B, si es que no lo ha hecho ya. No es fácil ver en directo a las grandes de este género, por lo que el paso de SZA por el Primavera, era como mínimo un hito memorable.

Parecía que la lluvia iba a fastidiar sus planes, pero no hay nada capaz de frenar a Sólana Imani Rowe (su nombre real) que pusó al festival a vibrar y les regaló un show cargado de performance, baile y una técnica vocal admirable.

Manteniendo la temática náutica de la portada de su disco ‘SOS’, a SZA tan solo le hicieron falta unos visuales marítimos y una gran plataforma en la que subirse a deslumbrar al público, además de alguna sorpresa que dejó al respetable boquiabierto.

Vestida con un traje de inspiración corsaria -con un corsé marrón y acabados blancos en la falda- como una auténtica pirata SZA dirigió el barco: a bordo su tripulació,n un increíble cuerpo bailarinas, todas negras demostrando el poder femenino y la reivindicación del Black Lives Matter. Y una impecable guitarrista, de la escuela de Prince que exhibió el dominio y el control de una verdadera rockstar.

SZA se paseó por todos los rincones de su voz pasando del R&B más canónico al hip-hop con ‘Forgiveless’ o su potencial como estrella dance-pop en su coreadísima, a pleno pulmón, ‘Kiss me more’.

Si los fans no podían dejar de bailar y cantar, enloquecieron todavía más con la llegada de ‘Low’ en la que SZA se colgó en una bola de demolición al más puro estilo Miley Cyrus en su 'Wrecking Ball' y los gritos de emoción inundaron el escenario Santander.

No le pareció suficiente con volar por los aires que además demostró su maestría bailando porque a la de San Luis le dio tiempo hasta para regalar un movimiento de cadera al respetable.

Una lección de R&B neo soul con toda la energía que tiene una estrella mundial, dejó joyas para recordar como ‘Snooze’ o sus coreografías entre cuchillos al entonar ‘Kill Bill’, tampoco faltó ‘Nobody Gets Me’ o 'Good Days', una de sus canciones más virales.

Canciones extraídas de su nuevo disco ‘SOS’ cuya portada imita la fotografía de Diana de Gales en el yate de Mohammed Al Fayed, una semana antes de morir.

No podía faltar su sencillo más escuchado ‘Love Language’ fue la elegida para cerrar el concierto, SZA se subió a una enorme plataforma y entonó su “Talk to me in your love language, Show me, yeah, how to connect to you”, el respetable coreó toda la canción con ese sabor amargo de una letra dulce que marca el fin del concierto.

Poco a poco SZA fue desapareciendo en esa plataforma gigante que la engulló y dejó un ‘The End’ enorme en sus visuales, pero para sorpresa del público la artista americana volvió y agradeció en un perfecto español a los presentes que hubieran estado ahí y les regaló una última canción.

Con la dulzura que le caracteriza y llena de humildad SZA se consagró como la nueva estrella emergente del R&B, el Primavera Sound la vió brillar y ella está preparada para deslumbrar.