Una influencer revela todo lo que no se ve en la Feria de Abril

Nos encontramos en plena Feria de Sevilla, uno de los eventos más importantes del calendario de nuestro país. La edición de este año se está celebrando con energía, una señal del carácter festivo de este acontecimiento, especialmente en Andalucía. No obstante, como sucede en los eventos multitudinarios, hay luces y sombras.

Entre todos los visitantes se encuentran cientos de influencers que han acudido a la capital andaluza para vivir la experiencia. Isabel María, una popular influencer de Lepe, ha compartido sus vivencias en la Feria de Abril de Sevilla, queriendo "contar mis primeras impresiones porque llevo 5 minutos aquí y nos ha pasado de todo".

Además de destacar la iluminación y la belleza del recinto, ha querido destacar las curiosas anécdotas como su viaje en metro hasta el recinto ferial, un trayecto con dificultad por la cantidad de visitantes que utilizan una red que no está tan preparada para el resto del año. "Chiquillo que me van a matar, pero al final he salido viva y no ha pasado de nada".

En este contexto, ha querido resaltar la cantidad de tiempo que tuvo que pasar para llegar a la Portada: "Entonces 2 horas para llegar aquí, es decir, que han hecho el alumbrado y apretadita viniendo para acá. Porque todo el mundo se para hacer fotos porque no hay tiempo para hacer fotos, todo el mundo se paraba allí a hacer fotos y yo no podía estar allí".

Finalmente, también ha hecho hincapié en el buen recibimiento de la gente: "A mí también me han parado y me han dicho que estoy muy guapa, pero la gente no me reconoce porque salgo con mi moño destrozado en TikTok y ahora me arreglo".