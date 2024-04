Iker Jiménez reacciona a la victoria del Real Madrid: "Esto es un misterio"

El Real Madrid pasó a semifinales de la Champions y no han tardado en dejarse ver las reacciones las diferentes personalidades de la televisión. Una de las primeras personas en reaccionar públicamente ha sido el conductor del programa de 'Cuarto Milenio' y 'Horizonte'.

Iker Jiménez ha querido compartir con sus seguidores unas palabras acerca del partido. "Pues sí, amigos, yo pienso que lo del Real Madrid es un auténtico misterio, un ADN insondable”, arrancaba introduciendo el televisivo.

"Yo no soy forofo del Madrid, ni socio. Por lo tanto, tiene más mérito, no hablo desde el 'forofismo'. Yo soy de la Real Sociedad de los 80, de Atocha, del Osasuna de los 80, del fútbol de los 80, donde estaba en Real Madrid, el Atleti, el Barça, el Espanyol, el Valladolid, el Celta", continuaba.

Tampoco se quiso olvidar del equipo inglés, del que dijo: "El Manchester City me parece el mejor equipo que yo he visto sobre un terreno de juego, en un fútbol que a mí no me gusta, o no soy fan de ese fútbol; pero madre mía, ver a Rodri, a Foden, a De Bruyne como si fueran una mesa de billar, tocando con una posesión...".

“Es para felicitarles, porque es un equipo español. Haría lo mismo con el Barça o el Atlético Madrid. El fútbol tiene estos misterios, te enseña mucho sobre solidaridad y sobre cobardía”, concluía citando.