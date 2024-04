Esta icónica fachada de los setenta en Barcelona está en peligro de desaparición

La ciudad condal recoge múltiples edificios arquitectónicos de gran valor, a los que se suman las fachadas de los lugares que aún conservan la estética de décadas pasadas. Ahora, uno de los emblemas de los años setenta en la ciudad, podría estar en peligro de desaparición.

Hablamos de la coctelería Balius, ubicada en el número 196 de la calle de Pujades, en Poblenou. El Grup Confiteria son los dueños del local, y hasta ahora, han decidido conservar la fachada que tiene más de 50 años de historia. De hecho, hace unos meses comenzaron la restauración de la misma.

Esta coctelería fue antes una droguería, y aunque reformaron el local para adaptarlo al nuevo negocio, decidieron mantener la icónica fachada. Las paredes alicatadas, el distintivo cartel y los bonitos escaparates hacen de esta coctelería uno de los lugares más emblemáticos del barrio.

No obstante, este edificio está categorizado como protección patrimonial tipo C, cuya categoría implica que debe mantenerse el aspecto original de la fachada. Los balcones podían verse ya en un mal estado, y cuando los gestores pidieron el permiso de obras, el Ayuntamiento les solicitó que recuperaran el aspecto del siglo XX, no de la reforma de los años setenta.

Las obras en el establecimiento han preocupado a los vecinos del barrio, provocando que personalidades del panorama catalán y de la ciudad barcelonesa se pronuncien en redes sociales. El periodista Òscar Dalmau ha denunciado a través de su perfil en X que el Ayuntamiento no está actuando al respecto.