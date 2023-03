First Dates: "Estoy cenando con una famosa", afirma un soltero al descubrir quién es su cita

Al descubrir quién era su cita, Miguel Ángel se quedó totalmente sorprendido La joven tenía una anécdota que contar de lo más inesperada para su cita

A estas alturas no hace falta que os expliquemos qué es 'First Dates', ¿no? El programa de citas de Cuatro, sigue en su empeño de unir a solteros de todo el territorio nacional, además de ofrecerles algo de comer, que eso siempre suma. Sea como fuere, recientemente hemos tenido uno de esos momentos que hacen que 'First Dates' sea algo especial, por decirlo de alguna manera.

Como pudimos ver recientemente, el programa de Cuatro cumplió su objetivo al emparejar a Miguel Ángel y Marina, dos solteros, que enseguida conectaron y que tuvieron una cita de lo más cómplice. Sin embargo, la velada tuvo su momento más sorprendente cuando el joven se entero de quién era en realidad su cita. El joven soltero de 23 años, llegaba a 'First Dates' y se encontraba con la mencionada Marina, una chica con la que tuvo química de inmediato.

"Yo es que estoy flipá", le dijo en plena cena Marina a Miguel Ángel, a lo que este le respondía que él también estaba algo 'loco'. "¿Te quieres reír un rato? ¿Tú sabes lo que me pasó este verano?", le preguntaba la joven a su cita de 'First Dates', mientras sacaba el móvil de su bolso. La conversación seguía y prometía dejarnos un momento gracioso entre ambos comensales y solteros. "Te vas a hartar de reír", le advertía la joven en el restaurante del programa de Cuatro que añadía que estaba en TikTok y, de ahí, había saltado a todas las redes sociales. Entonces, mientras le enseñaba el vídeo, le contó que todo sucedió en Gibraltar, lugar en el que le atacó un mono.

"¿Eres tú?", le preguntó sorprendido Miguel Ángel en 'First Dates' al ver el vídeo que su cita le había enseñado. Marina le confirmó el dato que estáis esperando. "He visto este vídeo 600 veces", apuntó el joven ante las cámaras del programa de Mediaset. "Me he quedado flipado porque es un vídeo que me sale mucho y que me hace bastante gracia. No me lo esperaba", indicaba el soltero.

Para finalizar ese momento tan inesperado y peculiar, Marina le confesó a Miguel Ángel en 'First Dates' que la habían llegado "a parar" por la calle para preguntarle si "era la del mono", a lo que el joven le replicó con una broma: "Estoy cenando con una famosa, con la Niña del mono".