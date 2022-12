Estados Unidos abre una investigación acerca de la muerte del periodista Grant Wahl en Qatar

El periodista había defendido los derechos del colectivo LGBTIQ+ llevando una camiseta Su hermano considera que lo han asesinado en Qatar

Tristes noticias las que nos llegan desde Doha, capital de Qatar: el periodista deportivo Grant Wahl ha muerto a los 48 años de edad al sufrir un colapso cubriendo el partido entre Argentina y Holanda. Si bien su compañero Tom Goldman avisó a los servicios sanitarios de lo que ocurría en la tribuna de prensa, nada pudieron hacer por él cuando lo trasladaron al hospital más cercano.

Su mujer y su hermano han confirmado el fallecimiento a través de un comunicado en el que agradecen el apoyo recibido por parte de la afición: "estoy en completo shock", dijo Celin Gounder, su esposa. También la federación de los Estados Unidos ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje de cariño hacia la familia en estos momentos tristes por los que están pasando: "los hinchas del fútbol y el periodismo de calidad sabían que siempre podríamos contar con Grant para traer historias interesantes y entretenidas".

Ahora bien, su hermano, Erick Wahl, considera que lo ocurrido no era una bronquitis mal curada como se dice en Qatar: "soy gay y soy la razón por la que él usó la camiseta del arcoiris en el mundial. Mi hermano estaba sano y me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir, creo que lo mataron". Por esta razón, Estados Unidos ya ha abierto una investigación a través de su embajada en Qatar para esclarecer qué ha ocurrido.