Entradas para el concierto de Bruce Springsteen en Barcelona: a qué hora comprar, precio y fecha

The Boss visitará España el próximo mes de junio Cónoce todo sobre las entradas de Bruce Springsteen

Tras el éxito rotundo este pasado 2023, Bruce Springsteen y la E Street Band volverán a visitar España en 2024 para deleitarnos con otros tres conciertos el próximo mes de junio, tres en Madrid y uno en Barcelona, correspondientes a su gira mundial.

La leyenda del rock sigue más vivo que nunca. The Boss maravilló nuestro país con dos 'conciertazos' en la capital catalana, que no visitaba desde hacía más de un lustro. Decenas de miles de españoles de todo el país se congregaron en Barcelona para recibir a Bruce, que volvió a estar a su mejor nivel durante las casi 3 horas de espectáculo.

Bruce Springsteen | Google

GIRA 2024: FECHAS, PRECIOS Y DÓNDE COMPRAR

Springsteen actuará los días 12,14 y 17 de junio en el Civitas Metropolitano de Madrid, ciudad que no visitó en la pasada gira y que esta vez ha decidido darle importancia. Las entradas para estos 'shows' salieron a la venta la semana pasada y, pese a no haberse colgado el cartel de 'sold out', no quedan demasiadas.

En Barcelona actuará el día 20 de junio en el Estado Olímpic de Montjuic, donde tradicionalmente se celebran los grandes conciertos en la ciudad condal. Las entradas salen a la venta el 14 de noviembre y se podrán adquirir en los portales de 'doctormusic.com' y 'entradas.com'. Se pueden adquirir un máximo de seis entradas por compra.

Cabe recordar que el de Nueva Jersey tuvo que posponer sus conciertos en Estados Unidos y Canadá de septiembre a causa de una úlcera péptica