La embajada de Irán desmiente la pena de 100 latigazos por adulterio a Cristiano Ronaldo

A través de las redes sociales la embajada ha emitido un comunicado para aclarar la situación del futbolista Según recoge la legislación del país de Oriente Medio, el Corán impone el castigo de los 100 latigazos

La embajada de Irán en España ha desmentido a través de sus redes sociales que Cristiano Ronaldo vaya a ser condenado a 100 latigazos por haberle dado un beso en la frente y un abrazo a la artista, Fatemeh Hamami. La pintora, mundialmente conocida, sufre una discapacidad corporal del 85% y quiso tener el detalle de regalarle a Cristiano dos dibujos que pintó con sus pies.

“Desmentimos rotundamente la emisión de cualquier fallo judicial contra cualquier deportista internacional en Irán. Es motivo de preocupación que la publicación de noticias tan infundadas pueda eclipsar los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra contra la oprimida nación palestina. Cabe señalar que Cristiano Ronaldo viajó a Irán los días 18 y 19 de septiembre para jugar en un partido oficial de fútbol y fue muy bien recibido por el pueblo y las autoridades. Su encuentro sincero y humano con Fatemeh Hamami también fue elogiado y admirado tanto por la gente y como por las autoridades deportivas del país”, reza el comunicado.

Según recoge la legislación del país de Oriente Medio, este hecho se equipararía con el adulterio. Al no estar casados entre ellos, la ley no permite ese tipo de gestos cariñosos y podría llevar a los responsables de ellos ante los tribunales. El Corán impone el castigo de los 100 latigazos, aunque la pena podría ser anulada por el juez si no considera los hechos punibles o los protagonistas muestran arrepentimiento.

¿Quién es Fatemeh Hamami? Una artista mundialmente reconocida

A través de las redes sociales se han difundido los trabajados de Fatameh Hamami hasta el punto de convertirla en una pintora reconocida a nivel munidal. A pesar de su parálisis que afecta a casi todo su cuerpo, la joven iraní crea retratos de lo más realistas utilizando sus pies. Un talento unido a su pasión por el fútbol que le ha permitido conocer a grandes futbolistas como Cristiano Ronaldo.

No solo el portugués aparece en sus obras, otros jugadores célebres como Leo Messi o Antoine Griezmann también han sido retratados por la artista. El don de Fatemeh llegó hasta la directiva e incluso LaLiga ha querido tener un detalle con ella enviándole una camiseta del Real Madrid, su club favorito.