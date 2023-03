La disputa entre Anuel AA y Arcángel que podría llegar hasta Bizarrap

Arcángel protagonizará la Music Session #54 de Bizarrap Anuel AA y Arcángel tuvieron una discusión pública anteriormente

La madrugada de este miércoles en España estará disponible la Musica Session #54 de Bizarrap, que esta vez contará con la colaboración de Arcángel. El artista estadounidense protagonizará la nueva sesión del productor argentino, que podría utilizar para devolver algunas barras al cantante Anuel AA. Ambos artistas reguetoneros tuvieron una discusión abierta al público el pasado mes de febrero.

Arcángel recogerá el testigo de la última sesión de Bizarrap con Shakira y parece que de nuevo, servirá de venganza musical. Los seguidores del artista especulan que esta nueva sesión sirva para atacar de nuevo al puertorriqueño Anuel AA.

En 2016, un joven Anuel AA se unió junto Arcángel para grabar con De La Guetto y Ozuna la canción 'La ocasión', que fue todo un éxito con más de 800 millones de reproducciones. La relación entre ambos era buena al principio, y de hecho, siguieron con varias colaboraciones más.

Sin embargo, la relación se truncó después. En 2020, durante una entrevista en 'Reggaeton de la calle', Arcángel explicó: "Yo no tengo un problema personal con él, pero sí tuvimos una diferencia que simplemente yo decidí dejarlo ahí por que con el tiempo se resuelve o todo sigue igual. Para ser sincero, si lo arreglamos está bien y sino, también. Lo único que yo quiero es que nos respetemos".

De esta forma Arcángel contestaba las declaraciones de Anuel AA, que señalaba quiénes eran los únicos amigos de la industria: "No quiero tener amigos en la industria aparte de YANKEE y Nicky Jam y Farruco y Ñengo y Kendo en serio, déjenme quieto... Ustedes son raros con cojones y tontos e hipócritas!!!! No puedo irme más na en contra de mis ideales por un negocio!!".

A partir de entonces, la discusión entre ambos fue escalando y Arcángel se burló de Anuel AA por decir que había invitado el trap, mientras, Anuel se refirió a Arcángel como un artista del pasado.

Arcángel hizo un directo de Instagram con una fuerte contestación al puertorriqueño: "Yo no soy tu competencia, yo soy tu inspiración, a la competencia no le llegas ni a las uñas". También añadió que no tiene nada de qué envidiarle: "Cómo yo voy a envidiar a una persona que no tiene dicción, que no sabe ni hablar, escribir menos. Si te pones bruto, te desaparezco de la faz del género urbano".