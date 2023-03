Piqué aclara públicamente su opinión sobre la polémica canción de Shakira y Bizarrap

"Lo único que quiero es que estén bien los niños" decía el exjugador del Barça Una lucha mediática con la cantante colombiana que todavía continúa

La session 53 de Shakira y Bizarrap ha traspasado fronteras y parece que su fama todavía no ha terminado. Durante una entrevista en 'El món a Rac 1' Piqué ha querido aclarar su opinión sobre, la que era su pareja y la polémica canción.

"Personalmente estoy muy bien" así empezaba Gerard a hablar sobre su vida personal con el presentador, Jordi Basté.

El exjugador asegura encontrarse en un buen momento y ha querido aprovechar para recordar las palabras con las que puso el cierre a sus años en el club culé.

"La frase que dije en mi despedida en el Camp Nou resumió bien mi estado de ánimo. En mi vida estaban pasando muchas cosas y no solo a nivel profesional y te das cuenta de que a veces tienes que tomar la mejor decisión para tu entorno".

Entre esas decisiones, estuvo dejar de seguir jugando en el Barça: "No es algo que quería pero entendía que tocaba" afirmaba Gerard.

El jugador, antes en el foco de los medios por sus logros en el terreno de juego, se ha convertido en el centro de la prensa del corazón. Inevitablemente, el nombre de Shakira va ligado a su figura, y la pregunta más esperada no ha tardado en llegar.

¿Qué opina Piqué sobre la canción más polémica de Shakira?

La cantante colombiana lanzó un tema tras romper con el exjugador del Barça, en el que se desahogaba de su separación y Piqué salía bastante mal parado.

"No quiero hablar del tema. No toca" decía Gerard, y segundos después hacía hincapié en un detalle muy comentado tras la última actuación de Shakira en 'The tonight show' dónde llevó a sus hijos.

"Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de tratar de proteger a sus hijos. Cada uno toma las decisiones oportunas y no tengo ganas de hablar del tema porque lo único que quiero es que estén bien los niños". Así ha sentenciado el jugador las preguntas relacionadas con su expareja.