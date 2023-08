Cristina Pedroche se sincera sobre su maternidad: "Me da pánico salir a la calle"

La presentadora se ha sincerado sobre su maternidad en un texto de Instagram En la publicación habla sobre las dudas e inseguridades que está sintiendo en esta primera época

La presentadora se ha sincerado sobre su maternidad en un texto de Instagram donde habla de las dudas e inseguridades que está sintiendo en esta primera época. "Hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que yo nací como madre", comenzaba diciendo en la publicación de Instagram.

"Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo, mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar 'estable'", relataba con sinceridad sobre los altibajos de hormonas.

"La niña es buenísima y casi ni llora, pero cuando lo hace siento que me arañan el alma, como si se me desgarrara, me duele en un sitio que no sabía ni que existía. Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué", agregaba Pedroche, antes de explicar su miedo a salir a la calle con su hija.

"En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir. Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta dónde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendría frío o calor...".

Sin embargo, está esforzándose mucho para adaptarse. "Aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil. Hoy como era su cumplemés hemos salido a comer fuera, y ya hemos dado una vuelta con el carro. Me agarraba a él como si me fuera la vida en ello (porque así lo siento), en los bordillos prácticamente cogía el carro al vuelo para que la beba no notara cambios bruscos".

"Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir. No sé cómo dar las gracias a todas las personas que me están ayudando y que me están haciendo sentir que no estoy sola y que es completamente normal lo que me pasa y lo que siento", terminaba explicando.