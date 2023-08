Cristina Pedroche carga contra los que la criticaron por enseñar su tripa post parto

La presentadora ha cargado en sus redes contra todos sus haters

Cristina Pedroche subió hace un par de días un vídeo a sus redes sociales en el que se muestra enseñando su tripa después de tres semanas de haber dado a luz. La presentadora de las campanadas se mostraba orgullosa y contenta de haber logrado recuperar su cuerpo esbelto rápidamente gracias a haber entrenado y haber hecho dieta antes y después del parto.

"Tres semanas y dos días después de dar a luz. Agradecida con mi cuerpo. El cuerpo está, más o menos, como antes de quedarme embarazada pero es verdad que yo me noto la tripa más flácida, pero bueno todo está volviendo a su ser", escribió.

Cristina Pedroche recibió tantas críticas en ese post que ha tenido que volver a escribir una entrada en la que ha explotado contra todas las personas que la han criticado por su anterior publicación. "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago", empieza la mujer del chef Dabiz Muñoz.

"No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta personal y hablo de mi caso personal, no hablo de otras mujeres", continúa hablando Cristina Pedroche, que se muestra muy enfadada por la interpretación que se hizo de su anterior publicación.

Sea como sea, este es en realidad el precio de la fama, y cada cosa que hagas y publiques será criticada y amada a partes iguales o desiguales como ha sido el caso.