Conociendo a Mónica Carrillo: su relación con Vanesa Martín, literatura y la lucha contra el cáncer

Mónica Carrillo es la presentadora de los informativos de Antena 3 Es periodista y escritora, una de las más reconocidas de la televisión

Junto a Matías Prats, Mónica Carillo es la presentadora de los informativos de Antena 3 los fines de semana. Es una de las periodistas más famosas de la televisión de nuestro país, con un espacio que millones de espectadores ven en España.

Nacida en Elche, proviene de una familia humilde y siempre quiso estudiar comunicación y letras, por su amor a la literatura. Ha enganchado a los espectadores con sus bromas en redes sociales y su carisma para transmitir las noticias, es una de las mejores comunicadoras de España.

La periodista ilicitana siempre ha sentido predilección por las letras, ha publicado tres novelas y un libro de microcuentos. Tal y como ha declarado ella, no podría vivir sin escribir: ''La literatura lo que me permite en el plano personal es evadirme y complementar esa faceta que me da el periodismo, que es contar historias sujetas a la actualidad''.

Aunque nunca ha querido hablar de su vida privada, el público general conocía su relación con Vanesa Martín desde 2019 y que terminó el año pasado: ''No tengo pareja ya, pero bueno, me gustaría que fuera feliz también''.

En 2020 anunció una desgarradora noticia, pues padecía cáncer. Tras la extirpación del tumor y unos meses de recuperación, la presentado lo explicó en redes sociales para dar respuesta a su ausencia en las noticas del fin de semana.