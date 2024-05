El comunicado de Ana Herminia tras la expulsión de Ángel Cristo en ‘Supervivientes 2024’

El pasado martes, en la undécima gala de 'Tierra de Nadie', Carlos Sobera fue el encargado de anunciar una decisión drástica: la expulsión de Ángel Cristo del concurso. El polémico concursante se escapó durante más de tres horas del perímetro de seguridad de la isla hondureña.

La situación se volvió tan grave que incluso el ejército naval de Honduras tuvo que intervenir en la búsqueda.

Durante su estancia, Ángel Cristo mantuvo una actitud desafiante y pronunció discursos machistas, inaceptables en la actualidad. Finalmente, Sobera comunicó la decisión de la productora de expulsarlo del programa de Telecinco, poniendo fin a su polémica participación.

Tras el anuncio, el perfil de Ángel Cristo en redes sociales, manejado por Ana Herminia, emitió un comunicado agradeciendo el apoyo de sus seguidores. "Gracias team Ángel por tanto apoyo y amor. Esta aventura, gracias a Dios, ha terminado. Saldremos fortalecidos de esta pesadilla vivida", escribía Herminia, sugiriendo un final amargo pero fortalecedor para Cristo y sus seguidores.

El comunicado también reveló que Ángel Cristo tenía la intención de abandonar el programa incluso si no era expulsado. "Que les quede claro a todos, que Ángel, si no lo expulsaban, iba a pagar para salir. Lo dijo bien claro que el 'show' para él había terminado al comenzar el programa", afirmaba Ana Herminia, dejando claro que Cristo no soportaba más la situación y lamentando haberlo convencido de quedarse inicialmente. "Esta historia continuará", concluía el mensaje, dejando una puerta abierta a futuros desarrollos en la vida pública de Ángel Cristo.