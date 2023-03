Cinco regalos que llegarán a tiempo para el Día del Padre

El domingo 19 se celebra el Día del Padre Podrás encontrar los cinco regalos de la lista en Amazon

Queda poco para San José, el Día del Padre, y tranquilo si no tienes todavía tu regalo, si no sabes qué regalar aquí tienes cinco ideas para arreglarlo. Además, si crees que no te llegará a tiempo o no puedes ir a comprarlo, estas ofertas de Amazon llegarán al día siguiente con Prime, y en algunos casos con descuentos a mitad de precio.

Reproductor Fire TV Stick Lite

Si no tienes una Smart TV no te preocupes, con el Fire TV Stick de Amazon puedes convertir tu monitor o televisión con HDMI en una Smart TV de última generación. Un dispositivo listo para reproducir contenidos en HD de las plataformas de streaming como HBO Max, Prime Video, Netflix, DAZN y más. Para verlo solo tienes que conocerlo al puerto HDMI de tu televisión.

Su precio es de 34,99€ en Amazon

Auriculares inalámbricos Tozo T10

Estos son los auriculares inalámbricos más populares de Amazon. Equipados con un controlador de 8mm, agudos claros y sonido estéreo de alta fidelidad. Cuenta con tecnología Bluetooth 5.3 y una buena conexión que garantiza sin interrupciones. Lo mejor es que son resistentes al agua y tienen hasta 30 horas de autonomía.

Su precio es de 24,99€ en Amazon (Con 50% de descuento).

Tarjeta MICROSDXC Sandisk para la Nintendo Switch

Tarjeta MicroSDXC personalizable de Zelda, Super Mario o Animal Crossin para tu Nintendo Switch con capacidades de 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB.

Su precio es de 12,99€ en Amazon.

E-Reader Kindle Paperwhite

Un buen regalo para aquellos a los que les guste leer. Uno de los mejores lectores electrónicos. Pantalla 6,8 pulgadas y 300 ppp. Puedes leer miles de libros sin reflejos y bajo la luz del sol. Con capacidades de 8 GB y 16 GB.

Su precio es de 139,99 € en Amazon.

Cámara analógica Kodak Ektar H35

Muy fácil de usar con flash integrado y disponible en cuatro colores. Es perfecta para los experimentos y muy sencilla de utilizar con los principiantes. Su estética vintage es un enorme atractivo para esta cámara.

Su precio es de 56,68€ en Amazon.