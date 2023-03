¿Conoces estos trucos de Amazon Fire TV que te ayudarán a sacarle el máximo partido?

Fire TV posee un menú oculto muy interesante, por ejemplo También puedes emparejar auriculares Bluetooth a tu Fire TV

Tu Amazon Fire TV es un dispositivo fundamental si no tienes Smart TV y quieres disfrutar de tus plataformas de streaming en televisión. Sin embargo, sus usuarios no suelen sacarle todo el provecho porque no conocen los trucos que estás a punto de aprender. Se tratan de cuatro consejos con los que explotarás al máximo un aparato que se ha convertido en un imprescindible en muchas casas.

Acceder al menú oculto de Fire TV

Este menú es Opciones de desarrollador y se accede a él pulsando el botón del mando a distancia hasta en siete ocasiones. Es interesante si quieres investigar de forma profesional el interior de tu Amazon Fire TV.

Emparejar auriculares Bluetooth a tu Fire TV

Esta opción es interesantísima dado que si eres de las personas que ve la TV mientras el resto de tus convivientes disfrutan de un libro o charlan, podrás emparejar tus auriculares Bluetooth para no molestar a nadie. Solo necesitas acceder a Ajustes, Controladores y Dispositivos Bluetooth. En este apartado, pulsa sobre Otros dispositivos Bluetooth y empareja tus cascos.

Menú de acceso a aplicaciones y ajustes

Con este truco, podrás acceder a un menú de acceso directo a tus aplicaciones y ajustes; solo necesitas pulsar durante unos segundos el botón Home del mando del Fire TV para que aparezca. Podrás saltar entre perfiles, ver que apps están instaladas, acceder a la configuración del dispositivo y mucho más.