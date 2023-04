10 maneras de refrescar a un gato: descubre cómo paliar los efectos de la subida de temperaturas

Los gatos necesitan ayuda para regular su calor corporal Te contamos cómo hacerlo

Con la llegada del verano, los termómetros no hacen más que subir. Y es lógico, que tanto personas como animales necesitamos refrescarnos ante el calor sofocante. El cambio de temperaturas afecta a los hábitos de todos, y los gatos no son una excepción: es importante prestarles atención y ayudarles para sobrellevar el calor veraniego de la mejor manera.

A pesar de que a los gatos les encanta el sol, son animales sensibles a las altas temperaturas y con una gran exposición podrían sufrir un golpe de calor. Pueden tomar el sol pero deben hacerlo de forma controlada, ya que no tienen un sistema de regulación térmico en su cuerpo y por lo tanto, a diferencia de los humanos no sudan y no expulsan el calor del cuerpo.

Saber cómo refrescar a tu felino, será fundamental para que pueda sobrellevar mejor el cálido verano que ya se está aproximando. Te contamos las 10 mejores maneras refrescar a tu gato:

1.Mucha agua fresca

Mantener a tu felino bien hidratado es el paso más importante para que se refresque. Asegúrate de que su bebedero contiene agua fresca y limpia en todo momento. Y revísalo para evitar que se quede sin, otra opción es colocar más de un bebedero y repartirlos por la casa, así te asegurarás de que siempre tiene dónde beber. Además, puedes añadir hielos para refrescar el agua.

2.Lugares con sombra

Es importante darle a tu gato zonas de descanso con sombra. Si por tu hogar no es posible, baja las persianas o corre las cortinas, para que no entré el sol directo por las ventanas. Tu mascota siempre buscará la sombra cuando no soporte más el calor. También puedes dejar paños húmedos en lugares de la casa que le gusten para que encuentre con que refrescarse.



3.Toallas mojadas

Los gatos no son como los perros: un manguerazo de agua para paliar el calor no les parece una buena idea. Así que debemos encontrar la forma de refrescarlos sin necesidad de que tengan que mojarse directamente.

A la mayoría de felinos, no les gusta el agua, un buen método para refrescarlos es mojar su pelo con toallas húmedas, pásale el paño por todo el cuerpo incluyendo la cabeza. Humedece las axilas, patas, barriga y barbilla y conseguirás que su temperatura corporal baje y se sienta refrescado.

4.Helados para gatos

Igual que a las personas nuestros animales también quieren una golosina refrescante, una golosina muy fácil de hacer que resulta irresistible para tu mascota. Coge una lata de su comida y tritúrala añadiendo un poco de caldo de pollo. Mete la mezcla en un molde y guárdalo en el congelador.

Cuando esté completamente congelado, puedes dárselo para que se lo coma y se refresque: un premio que le ayudará a combatir el sofocante calor.

5.Mójale las patas

Los gatos no sudan. Los felinos no tienen glándulas sudoríparas repartidas por el cuerpo como nos pasa a las personas, lo que les dificulta regular la temperatura corporal y eliminar el calor.

En algunas zonas muy concretas de su cuerpo, como las almohadillas de las patas si tienen glándulas sudoríparas, para ayudarles a reducir el calor de su cuerpo un buen truco es mojarles las almohadillas de las patas.

Si te fijas, verás como tu mascota suele lamerse las almohadillas, tratando de regular la temperatura por eso con agua fresca el efecto será mucho mayor para ellos.

| Sport

6.Aire acondicionado o ventilador

Enciende el aire acondicionado y ya verás que poco tarda tu pequeño en venir a tu lado del sofá. Igual que a las personas, una ráfaga de aire fresco, también les hace felices.

Una cama fresca adaptada a las altas temperaturas es importante para que esté cómodo, por lo que deberías cambiarle la localización respecto al invierno. Puedes poner una manta refrescante en su lugar de descanso para que tu gato se tumbe encima.

Además, es muy importante que corra el aire, por lo que agradecerá que coloques su 'habitación' cerca del ventilador o del aire acondicionado, y en caso de no tener en algún punto con corriente de la casa.

7. Adiós a los pelos: cepilla su pelaje con frecuencia

Cepillar su pelaje habitualmente es necesario en cualquier época del año pero todavía más en verano. Es imprescindible para que pueda refrescarse, porque los pelos muertos que acumula en su pelaje le impiden expulsar el calor, deshacerse de ellos le ayudará mucho a bajar su temperatura corporal.

Además, puedes empapar el cepillo en agua antes del cepillado, así conseguirás humedecer su pelaje y estará fresco más rápido.



8.Un refugio donde refrescarse

Una caja de cartón puede convertirse en su mejor amiga del verano. Prepara una caja y cúbrela con una toalla húmeda. Dentro coloca un calcetín con varios hielos dentro y será el lugar favorito de la casa para tu mascota.

9.Piscina de plástico

Si dispones de una terraza o jardín puedes comprar una piscina de plástico como la de los bebés para que tu gato pueda refrescarse en ella. No le pongas demasiada agua, si no, tu felino no querrá ni acercarse. Debe sentirse cómodo en ella. El problema de la piscina hinchable es que probablemente tu gato podría pincharla a lo largo del verano.

Otra opción es colocar un barreño lleno de agua, ya sea en la terraza o en tu bañera, para que tu minino pueda disfrutar de un rato en remojo.



10.Haz juguetes con hielo

El hielo es un gran aliado para los gatos. Cada gato es un mundo, y tiene un carácter propio, pero prueba a darle algunos hielos para que pueda refrescarse mientras juega con ellos. Si tu gato lo ve como un juguete con el que entretenerse puede ser una muy buena estrategia ya que podrá jugar y refrescarse a la vez.

Si no reacciona bien al huelo directamente, congela alguno de sus juguetes y así estará frío cuando se disponga a entretenerse con él.

Si tienes felinos, aquí van 10 maneras de refrescar a tu gato, ya puedes prepararte para el verano. Recuerda que los gatos no tienen el mismo sistema de glándulas sudoríparas que las personas, por lo que es importante, que le ayudes a regular el calor corporal para paliar los efectos de la subida de las temperaturas.