'Tu cara me suena 11' ya tendría a su primera participante

Tras asistir al último programa como invitada, el jurado le propuso participar en la próxima edición del concurso de Antena 3 Si esto se cumple, Samantha Hudson será una de las participantes de 'Tu cara me suena 11'

Como bien os contábamos la semana pasada, el pasado viernes, en la segunda gala de la décima edición de 'Tu cara me suena', el programa de imitaciones de Antena 3, pudimos ver como invitada especial a Samantha Hudson, que imitó al artista Luis Mariano. De hecho, parece que su actuación gustó y mucho, tanto al público como al jurado del programa.

Samantha se metió tanto en el papel que impresionó a Àngel Llàcer, quien no pudo evitar decir una de sus frases más emblemáticas de todas y cada una de las ediciones del show mientras se disponía a subirse a la mesa del jurado. Como imaginaréis, Llàcer la invitó a participar en la próxima edición del programa, al presenciar sus grandes dotes vocales y actorales. Desde luego, Samantha dio sensaciones de haber disfrutado la actuación en todo momento.

Eso sí, Samantha Hudson se hizo de rogar ante la inesperada propuesta del miembro del jurado, haciendo ver que no había demasiado interés en participar en la que será 'Tu cara me suena 11'. Ahora bien, segundos después acababa aceptando la invitación y dando su palabra. Habrá que ver si esto acaba haciéndose realidad, que evidentemente no es que se haya confirmado aún. Para ver el desenlace de esta propuesta, como mínimo, habrá que esperar a que termine la edición actual de 'Tu cara me suena'.