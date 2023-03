Este es el cambio físico de Pedro Pascal desde que se dio a conocer en CSI

Antes de triunfar en The Mandalorian y The Last of Us, el actor tuvo un papel menor en CSI El paso de los años ha causado un cambio físico notable en él, aunque sigue manteniéndose más que en buena forma

Como seguro que sabéis los aficionados a las series y, además, a los videojuegos, la primera temporada de The Last of Us en HBO Max ya ha llegado a su final.

La adaptación del videojuego lanzado en 2013 en PS3 (más adelante tuvo su remasterización en PS4 y el año pasado se estrenó un remake para PS5), y desarrollado por Naughty Dog, ha resultado ser todo un éxito y ya esperamos con ganas su segunda temporada, la cual adaptará una parte de The Last of Us Parte II, la secuela del juego original.

Por supuesto, la serie de HBO está protagonizada por la gran Bella Ramsey, que hace de Ellie, y por el queridísimo Pedro Pascal, que interpreta a Joel. En este post nos vamos a centrar en Pascal, ya que, aunque muchos lo conoceréis por ser el protagonista de la exitosa serie de Star Wars en Disney+ The Mandalorian y por la mencionada The Last of Us, el actor lleva a sus espaldas una larga trayectoria en el mundo del cine y las series.

De hecho, antes de todo esto, interpretó a Oberyn Martell, personaje conocido también como 'la Víbora Roja', de Juego de Tronos. Este papel le hizo ganar notoriedad, lo que lo ha llevado a interpretar otros grandes papeles en las producciones mencionadas y otras.

Ahora bien, Pedro Pascal, como la mayoría de actores, también tuvo que afrontar otros papeles menores antes de aparecer en Juego de Tronos o ser la estrella de producciones como The Mandalorian o la propia The Last of Us.

Concretamente, el actor formó parte, hace ya mucho tiempo, de los universos de Law & Order y, además, de CSI. En esta última producción, Pascal apareció en 2012, en el capítulo 'Malice in Wonderland' y, como podéis ver en las capturas del tuit compartido por una usuaria de Twitter, su cambio físico es más que notable, la verdad.

Su papel en CSI era el de Kyle Hartley, que pertenecía a una familia de ladrones que trazaron un plan para atacar distintas bodas en la ciudad sin ser descubiertos, aunque ese plan salió mal, como era de esperar.