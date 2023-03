Este es el cambio físico de Ana de Armas desde que llegó a Hollywood

La actriz se dio a conocer en España en la serie El Internado La actriz de origen cubano será la protagonista, junto a Chris Evans, en Ghosted

Una de las actrices que más ha sonado en 2022 ha sido Ana de Armas, eso sin duda alguna. La actriz desde que llegó a Hollywood se encuentra, posiblemente, en su mejor momento de forma y mentalmente.

Al final, parece que todo va ligado y es evidente que todo esto ha hecho que la actriz de origen cubano haya evolucionado de la manera en la que lo ha hecho.

Además de su crecimiento interpretativo, es evidente que Ana de Armas es una más que habitual de los gimnasios y al entreno físico, algo que salta a la vista por su gran físico.

La cubana practica kickboxing y sigue una dieta con el objetivo de moldear su figura, según el papel que deba interpretar en cada momento. Lo último que hemos visto en su carrera cinematográfica ha sido su papel en Blonde, la producción basada en la vida de Marilyn Monroe de Netflix, la cual protagonizó la propia Ana de Armas; y ahí pudimos ver como la actriz se había preparado de forma concienzuda para el mencionado papel.

Lo próximo de la actriz, que se dio a conocer en España por la serie de Antena 3 El Internado, será Ghosted, película protagonizada junto a Chris Evans para Apple TV+.

