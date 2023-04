Así de irreconocible está Ares, el chico de 'pim, pam, toma lacasitos'

Fue una de las primeras personas que se hizo viral en España Fue protagonista del programa Callejeros de Cuatro

Todos los que ya tengáis una cierta edad, ¿cómo no vais a recordar a Ares, el chico que se hizo viral tras su aparición en Callejeros, por su famosa frase 'pim, pam, tomalacasitos'? El joven fue pillado en un control de alcoholemia tras una noche en la que el alcohol y la fiesta fueron las grandes protagonistas, y su estado de embriaguez era más que evidente.

No solo lanzó esa frase, también os acordaréis de su "viva España, viva el Rey, viva el orden y la ley". Pues bien, Michelín ha confiado en él para un nuevo anuncio, y su cambio ha sido tan evidente que no parece él. No obstante, Ares confirma que ya no es como aquel joven descerebrado que se convirtió en la primera persona viral de nuestro país.

"Fuimos una noche de fiesta, una de tantas, y nos pusimos como atunes. Al salir de la discoteca nos estaban esperando y yo me vine arriba. Me puse a hacer el payaso por ahí. Ese no soy yo, ese ese el lacasitos", asegura Ares sobre esa noche que fue captada por las imágenes del formato de Cuatro.

Cuando ahora se ve, recuerda que antes era un chico descerebrado y muy joven. Eso sí, deja claro que en su casa nadie se asustó ni le dio importancia al asunto, en parte porque no era la primera noche que salía de fiesta y volvía así.