¡Quitan la alfombra roja de los Oscar por primera vez!

La Academia de Hollywood desplegó una alfombra de color champán Las estrellas desfilaban por el camino bermellón desde 1961

Comienza la cuenta atrás para los Premios Oscar 2023. La ceremonia dedicada al cine internacional celebra este año su 95ª edición y se llevará a cabo este domingo 12 de marzo a la medianoche en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Por primera vez desde 1961 que surgió, los asistentes a la ceremonia desfilarán por una alfombra que no será roja. La Academia de Hollywood ya la desplegó este miércoles, mostrando el color champán.

Según los responsables de la Academia, la sustitución del color rojo es una decisión de estilo. "Le pedimos a nuestro equipo un estilo que fuera bien para el día y para la noche", justificó Bill Kramer, director de la Academia. Y es que el color champán contrasta con el rojo oscuro de las cortinas y el blanco de las columnas del teatro.

Jimmy Kimmel, el presentador principal de la gala de este año, ha recordado la bofetada que Will Smith le propinó a Chris Rock y ha bromeado sobre el cambio de color: "La gente se pregunta si habrá violencia este año, esperamos que no, pero creo que la decisión de que la alfombra sea color champán nos demuestra lo confiados que estamos de que no se derramará sangre".