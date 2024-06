ChatGPT se recupera: ha sufrido una caída a nivel mundial

Cada vez son más empresas las que han empezado a utilizar ChatGPT y otras herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) sin temor. Como se dice tradicional, renovarse o morir. Sin embargo, esta dependencia también tiene su contraparte: cuando una plataforma tan popular como ChatGPT creada por OpenAI sufre una caída a nivel mundial, millones de usuarios quedan desemparados en todo el globo.

Todo empezó a primera hora de la mañana: OpenAI confirmó que la herramienta ChatGPT no estaba disponible y que se trataba de un incidente que afectaba a "algunos usuarios", no a todos. Sin embargo, en redes sociales hemos encontrado muchos mensajes de interesados que no podían acceder a este chat generado por IA y que han mostrado sus quejas a los desarrolladores.

En torno a las 13.00 horas, los responsables de la aplicación afirmaban que "se ha implementado una solución y estamos monitoreando los resultados", problema que finalmente se solucionó antes de las 14.00 horas: "este incidente finalmente ha sido resuelto".

ChatGPT cuenta con más de 200 millones de visitas al mes, por lo que puedes imaginar cuántos usuarios se han quedado durante varias horas sin poder acceder a la información generada a través de IA. 180 millones de usuarios únicos en todo el mundo que ya dependen de la inteligencia artificial y de sus secretos.