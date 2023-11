La curiosa razón por la que Pablo Motos nunca lleva 'pinganillo' en El Hormiguero

El presentador le tiene manía a este aparato

¿Nunca te has dado cuenta de que Pablo Motos no lleva pinganillo mientras presenta El Hormiguero? Jorge Cadaval, uno de los dos integrantes del dúo cómico Los Morancos, acudió esta semana al programa de Antena 3 junto a su hermano César Cadaval y se percató de este detalle: "¿esto es un guion? no sabía que tú tenías un guion, yo creía que tenías pinganillo", señaló el cómico andaluz.

El presentador de El Hormiguero aprovechó la situación para explicar por qué solo utilizó el pinganillo la primera vez que presentó un programa, hace ya casi una década: "no tengo pinganillo, me dan mucho asco", aseguró el conductor del formato. Los Moracos preguntaron el por qué de esta frase, a lo que el aludido respondió: "porque te mandan y a mi no me gusta que me manden".

Si bien conocemos el carácter de Pablo Motos y cómo presenta El Hormiguero, dando margen a la improvisación, hay otra razón por la que decidió no utilizar este dispositivo: "porque el pinganillo hace un ruidito al final que, para la gente que tiene el oído normal, bueno, pero yo tengo el oído raro (...). Me lo puse el primer día, hace 18 años, y dije '¡uy!', y lo tiré. Así nadie me dice nada y yo hago lo que me da la gana".

En lugar de apostar por el pinganillo, Pablo Motos hace notas "a la antigua". Un ejemplo que nombró en el programa: "tecnologías de mayores. Preguntarle a César qué es un reel".