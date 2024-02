Alessandro Lequio duda sobre la paternidad de Bertín Osborne del hijo de Gabriela Guillén

Alessandro Lequio ha reavivado la polémica sobre la paternidad de Bertín Osborne del hijo con Gabriela Guillén. El colaborador de 'Vamos a ver', ha cuestionado la credibilidad de la joven de 36 años, insinuando sin ningún pudor que su embarazo no fuera fruto de la casualidad, durante la emisión de la semana pasada.

"Tener un hijo es decisión de dos. Tenía mis dudas si era un accidente o una decisión unilateral. Desde el viernes mis dudas se han reducido mucho. Desde el momento en el que Gabriela dice que tenía ganas de ser madre y que era ella la que tenía controlado el tema. Blanco y leche", expresaba el conde.

Ahora, Lequio ha vuelto a sembrar las dudas sobre Gabriela, y considerando la posibilidad de que Bertín no sea el padre de su hijo. "Yo sé por muy buenas fuentes que Gabriela compatibilizaba la relación de Bertín Osborne con un cubano guapísimo, de muy buen ver", sentenciaba sin pelos en la lengua.

Estas declaraciones, también fueron corroboradas por Isabel Rábago: "Yo sé quién es. Tiene nombre y apellido". Por otro lado, la fisioterapeuta ha contestado a las insinuaciones de Lequio: "Me parto, perdonadme, pero es que no puedo evitarlo, de verdad", respondía a los reporteros de Telecinco.

En los últimos días, Lequio ha vuelto a la carga. "Él dijo clarísimamente que no quería ser padre, y ella sí. Ella dijo que tomaba sus precauciones y todo. Cuando vas con una persona que te dice que toma sus precauciones, pues ancha es Castilla... Pero no hay que confiar", apuntaba el colaborador. En opinión del conde, la relación de Gabriela y Bertín no tenía sentimientos, por lo menos por parte del cantante: "Tú puedes tener una relación seria con una persona a la que ves una vez a la semana y otra a la que ves tres veces a la semana que sea un mero entretenimiento. Aquí nadie dice la verdad porque no hay una verdad absoluta y cada uno juega con sus versiones y sus intereses", finalizaba.