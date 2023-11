Alcaraz se pone a prueba en Turín cayendo ante Djokovic

Los números 1 y 2 del tenis mundial simularon un partidillo en Turín con victoria para Nole por 6-1 y 3-2 El murciano y el serbio entrenaron juntos por cuarta vez

Carlos Alcaraz y Novak Djokovic son los dos mejores tenistas del mundo en la actualidad. Los dos primeros del ránking se respetan y se aprecian hasta el punto de entrenar juntos en varias ocasiones.

Eso ha sucedido hoy en Turín, donde ambos preparan las Finales ATP junto a las otras seis primeras raquetas del orbe.

Tal y como informa 'Marca', ambos quedaron para entrenar en la sesión matinal de hoy viernes en el Alpitour de Turín, a dos días de iniciarse un torneo donde Nole aparece como el gran favorito a reeditar su corona.

El serbio se ejercitó con Carlos Alcaraz por espacio de hora y media. Los primeros treinta minutos fueron de calentamiento en una de las pistas exteriores de la instalación turinesa.

Después, ya en una pista central del Alpitour con gran presencia de aficionados y curiosos, Djokovic y Alcaraz jugaron un intenso partidillo.

El número uno mundial venció por 6-1 y 3-2 antes de tener que interrumpir el encuentro, sin que hubiera ninguna rotura de saque, ya que era el turno del germano Alexander Zverev.

World No.1 and No.2 coming together in practice - it was always gonna be fun...🤩#NittoATPFinals @CarlosAlcaraz @DjokerNole pic.twitter.com/kcCLFfGvlA