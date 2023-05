Zoran Savic, sobre el Partizan-Real Madrid: "Recibimos 50.000 solicitudes de entradas en 24 horas"

El actual director deportivo del Partizán ha concedido una entrevista a Radio MARCA horas antes del partido que puede ser decisivo para meterse en la Final Four La pelea que se vivió en los últimos instantes del segundo partido disputado en Madrid ha levantado un ambiente hostil para el conjunto blanco, que tiene que ganar los dos partidos en tierras serbias para forzar el quinto encuentro

El segundo partido de los cuartos de final de la Euroliga entre Real Madrid y Partizan dejó unas imágenes muy poco habituales en una pista de baloncesto. La pelea vivida en el WiZink Center, además, trae consigo un viaje muy complicado para el conjunto blanco, que estará inmerso en un ambiente hostil en los dos encuentros en tierras serbias.

La llegada a Belgrado ya ha dejado las primeras imágenes de lo que significará el primer encuentro a domicilio para los de Chus Mateo (martes, 20:30 horas). En la carretera que va desde el aeropuerto hasta el hotel de concentración, los blancos se han encontrado una pancarta con un claro mensaje: 'Hoy no se duerme'. Además, se han podido ver otros mensajes de los grobari -la afición más radical del equipo- con insultos a los jugadores que, principalmente, tuvieron más protagonismo en la pelea, como por ejemplo Gabriel Deck.

Las palabras conciliadoras del presidente del club, Ostoja Mijailovic y del entrenador Zeljko Obradovic no han sido el bálsamo necesario para aplacar la ira de los aficionados, que convertirán el Stark Arena en un infierno. Aun así, el actual director deportivo del Partizán y ex jugador del Real Madrid en la temporada 1995/96, Zoran Savic, ha tratado de calmar los ánimos en una entrevista a Radio MARCA.

Mensajes en las carreteras para recibir al Real Madrid | Twitter

"Todo está bien más allá de lo raro que quedó todo tras el último partido en Madrid. Hemos recibido 50.000 solicitudes de entradas en las siguientes 24 horas. Considero que todo lo que pasa en un partido se tiene que olvidar a los cinco minutos y no debería ser un problema lo que sucedió en el último encuentro. [...] Terminar un partido así es horrible, parecía un partido tranquilo hasta que sucedió lo que sucedió. Además, estuvieron involucrados dos tipos que son los más tranquilos del equipo; Exum y Punter nunca levantan la voz", afirmaba.

Las sanciones no convencieron a nadie en el mundo del baloncesto. De hecho, Savic se queja de que "se deberían haber impuesto otro tipo de sanciones. Han multado a los clubes y no a los jugadores, las consecuencias han sido para Real Madrid y Partizán siendo los equipos los que tienen menos culpa en todo esto", sentenciaba.

Preguntado por la seguridad, el 'general manager' del equipo serbio aseguraba que "está garantizada para los jugadores del Real Madrid. Tenemos el mismo dispositivo que cuando jugamos contra el Estrella Roja con 500 personas trabajando para ello".

La realidad es que el Partizán no estaba en los pronósticos para ser uno de los equipos que pudiesen estar en la Final Four de la Euroliga, pero la eliminatoria está claramente favorable para ellos después de las dos victorias en tierras españolas. "Al principio de la temporada no podíamos soñar estar a un triunfo de una Final Four de Euroliga. Hemos creado un mix entre jóvenes y veteranos del que estamos muy satisfechos. Tiene mucho mérito mirar donde estábamos hace dos años y dónde estamos ahora", concluía.