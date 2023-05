La plantilla del Barça da las claves para lograr el título en Kaunas

La concentración máxima y la capacidad para minimizar los fallos serán clave en la Final Four de Kaunas Kalinic, Sanli, Abrines, Laprovittola y Jokubaitis coincidieron en líneas generales a las preguntas de SPORT

En su primer día completo en Kaunas, este jueves el Barça ya está completamente centrado en el duelo del viernes ante el Madrid con el objetivo de vengar la derrota de 2022 y acceder a la gran final de la Euroliga por novena vez y segunda en las tres últimas temporadas. Consciente del buen momento que atraviesa el equipo y de la gran racha de resultados del último mes, la plantilla también tiene claro cómo afrontar este gran reto y ofrece sus propias claves para regresar con el título.

Será la segunda Final a Cuatro para un Rokas Jokubaitis que aún estaba en el filial del Zalgiris cuando el primer equipo disputó la de 2018 dirigido por Saras. “La Final Four es muy complicada y todo se decide en un partido. No tiene nada que ver con los play-off. Hay que llegar con la máxima concentración y con toda la motivación que puedas, porque es una semifinal a un partido y si ganas, una final también a un partido. El Madrid es un rival muy duro y hay que estar centrados en prepararnos para una guerra de 40 minutos”, señaló el lituano.

Tras anotar seis triples de ocho intentos contra el Cazoo Baskonia, Àlex Abrines atraviesa uno de sus mejores momentos desde que regresó al Barça en 2019. “Para mí la clave será controlar los detalles. Es obvio que todos los equipos llegan con muchas ganas y también con nervios. Es una Final Four en la que los cuatro equipos están a un nivel tan alto que todo se decidirá por esos pequeños detalles”, recalcó el ‘killer’ balear.

Nikola Kalinic busca su segundo entorchado | JAVI FERRÁNDIZ

Mientras, Nico Laprovittola afronta su segunda Final a Cuatro, ambas con el Barça. “Hay que estar lo más concentrados posible. Todos los equipos van a cometer errores y obviamente no existen los partidos perfectos. El objetivo es minimizar al máximo esos errores y no desconectarnos nunca. Tenemos que controlar los 40 minutos”, manifestó el ‘mago’ argentino.

Campeón con el Fenerbahçe de Obradovic en 2017 junto a su compañero Jan Vesely, Nikola Kalinic se ha recuperado a tiempo de sus problemas en un hombro y debe ser muy importante en Kaunas. “Si todos supiesen la respuesta, el domingo habría cuatro campeones. No hay fórmulas mágicas. Tenemos que estar más motivados que el rival, pero eso no es fácil en una Final Four. Va a ser un poco loco todo, habrá muchas emociones, agresividad… tenemos que estar tranquilos”, señaló el polivalente internacional serbio.

Àlex Abrines llega con la muñeca muy caliente | JAVI FERRÁNDIZ

Por su parte, Sertaç Sanli quiere su segundo cetro tras arrebatárselo al Barça en 2020 como jugador del Anadolu Efes. “No se trata de hacer bien una cosa concreta. Para ganar hay que hacerlo todo bien. En mi opinión, lo más importante es que tenemos que ser capaces de luchar al máximo en la pista desde el minuto 1 hasta el 40”, enfatizó el interior otomano.