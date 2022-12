¿La Euroliga más igualada de la historia?

La competición se acerca al ecuador de la fase regular y la lucha por entrar al Playoff se anticipa épica El Barça quiere cerrar la semana con victoria ante Panathinaikos para seguir apretando el liderato

Los tópicos de "la mejor Euroliga de la historia" o "la más reñida de todos los tiempos" acostumbran a ser muletillas utilizadas por los profesionales de la comunicación, temporada tras temporada, para hablar de la mejor competición europea de baloncesto. Esta temporada, más allá de volver a recurrir a dichas frases, la clasificación no engaña, y refleja una igualdad como no se recuerda en años.

Y es que, en una horquilla de tres partidos de diferencia, se encuentran hasta 10, de los 16 equipos participantes, que están en plena lucha por lograr una plaza para el playoff de cuartos, reservado a los ocho mejores de la fase regular. Una competencia que no permite despistes y que a estas alturas de la competición ya han dejado por el camino a alguno de los equipos candidatos al título.

Fenerbahçe, un líder que 'pincha' ante los favoritos

Fenerbahçe está siendo una de las sorpresas positivas de la competición. Arrancando un nuevo proyecto de la mano de Dimitris Itoudis y con los ex azulgranas Nick Calathes y Nigel Hayes-Davis en sus filas, el conjunto turco lidera la clasificación con un balance de 10 victorias y tan solo tres derrotas. Los de Estambul han arrancado bien el curso, pero los tropiezos ante Real Madrid, Barça y el reciente, de manera contundente, ante Olympiacos, despiertan algo de dudas sobre la capacidad de competir de tú a tú ante los equipos favoritos a alzarse con el título.

El Barça, a una victoria del liderato

Por debajo del conjunto turco, se encuentra una verdadera pugna de equipos que aspiran a consolidarse en la parte alta, pero no hay sitio para todos. Barça y Mónaco tan solo han perdido cuatro partidos, mientras que Real Madrid y Olympiacos suman un tropiezo más. Con la victoria del conjunto de Sarunas Jasikevicius por 63-69 ante el conjunto monegasco, los azulgranas se quedan a tan solo una victoria del liderato.

Baskonia, una temporada sensacional tumbando al campeón

Con 8-5 se encuentra Baskonia, que también está llevando a cabo una temporada sensacional y en la pasada jornada asaltó la pista del vigente campeón, un Anadolu Efes que cuenta con unos registros de siete victorias y seis derrotas, al igual que Maccabi. Por su parte, Zalgiris, Estrella Roja y Panathinaikos, rival este viernes del Barça en el Palau, atesoran siete derrotas. Una igualdad sin precedentes.

Olimpia Milano, la gran decepción: ¡Todavía no han ganado en casa!

La primera vuelta de la temporada se cerrará la primera semana de enero, y todavía hay margen para que los equipos sigan mejorando sus posiciones en la tabla. Una remontada que se le antoja complicada a un Olimpia Milano que está siendo la nota negativa de la temporada en Euroliga y que actualmente se encuentra en la penúltima posición con tal solo cuatro victorias tras la disputa de los 14 primeros partidos. El proyecto de Ettore Messina, que contaba con una renovación profunda y con las caras de algunos ex jugadores del Barça como Brandon Davies, Kevin Pangos o DeShaun Thomas, no arranca. Las lesiones de jugadores importantes como Shavon Shields no han ayudado, pero en ningún caso justifican las seis derrotas en seis partidos como local. Quedará por ver si la victoria ante Estrella Roja en el último partido europeo supone el fin a una caída más que preocupante.

La clasificación y los números no engañan. Ganar cualquier partido en esta Euroliga está más caro que nunca. El nivel medio de la competición ha subido considerablemente y los pronósticos, visto lo visto, cada vez son más difíciles de hacer.

ASÍ ESTÁN LOS PUESTOS DE PLAYOFF DE LA EUROLIGA

Fenerbahçe 10-3 Barça 9-4 Mónaco 9-4 Olympiacos 9-5 Real Madrid 9-5 Baskonia 8-5 Anadolu Efes 7-6 Maccabi Tel Aviv 7-6