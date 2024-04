Motiejunas: “El Barça tendría que ir al Sant Jordi para los partidos grandes”

Paulius Motiejunas (Kaunas, 1981) fue elegido director ejecutivo de la Euroliga en junio pasado en una decisión unánime de los propietarios de la Euroliga tras su presidencia en el Zalgiris. Menos de un año después, hace balance para SPORT de estos meses y nos habla de cómo afronta el futuro.

¿Usted llegó hace menos de un año al cargo, como han sido estos meses?

Está funcionando perfectamente. Podemos crecer siempre y siempre podemos mejorar. No soy el tipo de persona que tiene una varita mágica y dice que ahora va a cambiar y así sucede. Es un largo periodo, es un largo camino. Queremos ser una competición potente, eso está claro. Tenemos que mejorar mucho y eso es en lo que estamos trabajando.

¿Se decidió el cambio del Sr.Glickman, porque no era la dirección que quería la Euroliga?

Fue un momento difícil, diría. Yo estaba al lado de los clubes y siempre fue frustrante no tener la unidad necesaria. Y estoy muy feliz de tener la unidad ahora. Estamos mirando todos en la misma dirección. Y esta nueva renovación es la motivación para continuar y avanzar. Y, nuevamente, avanzar y trabajar juntos, mano a mano.

¿Qué es lo que llevó a la unidad en la Euroliga?

El cambio siempre es difícil y es por eso que estábamos luchando al principio. Pero cuando finalmente todos los clubes se unieron y decidieron que había que cambiar. No voy a hacer un juego de manos y todo va ser diferente. Sabemos qué tenemos que hacer. Sabemos que tenemos que ir juntos porque tenemos el mejor producto de basket en el mundo. Y no solo en Europa. Creo que tenemos un mejor producto que la propia NBA. Porque cada partido importa, como dice nuestro lema. El apoyo de los fans es completamente diferente al de los de Estados Unidos. Y es algo que tenemos que valorar. Y solo podemos valorarlo si vamos juntos. Ese fue mi motivo. Así es como los clubes me creyeron. Y yo y Dan Bodiroga tenemos otros cuatro años para mejorar y mejorar.

Alcanzar más mercados

¿En qué dirección crecerá la Liga Europea?

Yo diría que uno claro son los mercados. Y siempre hemos dicho que Francia, Alemania y Reino Unido son los mercados clave que queremos ver crecer. Porque tenemos mercados maduros como España, los Balcanes, los paises Bálticos, Grecia, Turquía. Y hay mercados en los que necesitamos más gente para apoyarnos, más gente para vernos y venir a los partidos. París nos ayudará mucho tras ganar la Eurocup.Y también en Oriente Medio, porque vemos como todos los deportes van allí si es buena competición, si son buenos clubes, y es internacional. Ya hemos visto el golf y el fútbol, todo el mundo va. Y tenemos que analizar esto también. Estos son los mercados potenciales. Y la otra parte, obviamente, si la Liga puede crecer, podemos mejorar muchas cosas. Podemos hacer que sea más atractiva para los fans Y eso es lo que vamos a enfocarnos.

¿En el tema de Dubai, porque se está tomando demasiado tiempo para decidir si se crea una franquicia allí?

Obviamente, no es una decisión fácil. Porque sabemos que es un continente diferente. Sabemos que es un mercado diferente. No tenemos por qué tomar una decisión rápida. Y los equipos no están tampoco ansiosos por hacerlo. Y es un problema complejo. Hay muchas partes involucradas. Así que estamos tomando pequeños pasos para ver cuándo hacemos este paso. Así que creo que es normal que debamos analizarlo. Es como el trabajo de un cirujano. No puedes ir a la brava, tiene que ser un trabajo preciso. Y eso es lo que estamos haciendo ahora.

Así que todavía hay algunos problemas que resolver….

Por supuesto. Es un tema político y también de logística. Hay muchas cosas todavía en el aire. Y lo que también es diferente es que nunca hemos tenido un equipo allí así que también lo hace más complicado.

Una decisión que no llega

La ABA liga, ha aceptado el equipo de Dubai, ¿es el primer paso?

Obviamente, siempre decimos que la mayoría de los equipos jueguen una competición doméstica y otra competición internacional. Así que este fue uno de los requerimientos. También decimos que debemos tener una competición doméstica para jugar internacional. Así que sí, es el primer paso que el equipo está haciendo. Y poco a poco. No puedo decir cuándo y qué decisión vamos a tomar. Pero, como dije, es un proceso.

Los medios siempre decimos que van a tomar la decisión rápido pero nunca es así…

Como dije, es una decisión diferente. No es tan fácil. Por eso no queremos correr. Y no hay correr. Tenemos mercados europeos que queremos ver crecer. Y cuándo y cómo hacemos este paso ya se verá.

Motiejunas considera que la Euroliga es una competición más excitante que la NBA / EUROLEAGUE

Todo el mundo parece tener claro que hay que abrir ese mercado...

Es más tener todas las respuestas a las preguntas que pueden surgir. Ese es el problema principal.

El Play In, todo un éxito

¿Ha sido un éxito el Play In?

Sí. La razón por la que lo establecimos fue porque hasta la última ronda, o la penúltima, aún había hasta cinco equipos luchando por la oportunidad de estar en los playoffs. Esa es la razón por la que lo hicimos. Tenemos un eslogan que cada partido cuenta. Creo que tenemos el mejor producto que nadie en basket y también se ha demostrado con la introducción del Play In.

¿Piensa que es bueno la llegada de grandes jugadores estadounidenses?

Sí. Creo que los clubes y la Liga están mejorando las condiciones para los jugadores y también los salarios de los jugadores. Para mí, siempre es importante que los mejores jugadores juguen en la Euroliga. Si tienes un gran talento, como el caso de Micic, que va a la NBA y se sienta en el banco, esto es una pérdida no solo para nosotros en la Liga, sino para los fans, especialmente, y para todos. Porque tienen talento y no pueden mostrarlo. Ahora también es bueno que jugadores como Ricky Rubio o Jabari Barber estén aquí. Muchos de los que van a la NBA, ven que la acción no es la misma. Nuestro producto es más competitivo. Cada partido importa. Esa es la principal razón.

Barcelona, un gran pabellón que no llega

Estamos en Barcelona sin un gran pabellón después de mucho tiempo. ¿Es eso una preocupación para la Euroliga?

Sin duda es una preocupación. Es muy triste que el proyecto que se suponía que iba a suceder, todavía no esté en marcha. Tenemos conversaciones con el club para encontrar una solución que quizás haga un modelo diferente con encuentros importantes en el Sant Jordi y también en el Palau

¿Le sugirió al Barça ir al Sant Jordi?

Si, lo hicimos. Creo que se puede hacer paso a paso, no de golpe, pero al menos probar para los grandes partidos. Nosotros animamos al club a que lo haga porque creemos que van a conseguir más ingresos por las entradas, o merchandising que puedan hacer, así que les sugerimos que lo prueben y que vean que hay más posibilidades. Para nosotros como Euroliga y ellos, como propietarios, necesitamos un pabellón de al menos 10.000 espectadores. Todo el mundo se está moviendo pero van lentos.

¿Le decepcionó que no decidieran ir al Sant Jordi para los cuartos de final?

Decepcionado no es la palabra. Vimos la votación negativa de los aficionados, pero insisto, seguimos hablando con ellos y creo que deberían probarlo y luego sacar conclusiones, aunque es un poco triste que el Barcelona no cuente con un pabellón de grandes dimensiones.

El formato se mantiene

¿El formato de la Euroliga va a sufrir modificaciones?

Actualmente creemos que este modelo que tenemos con todos jugando contra todos es una gran parte del éxito de la Euroliga. Y es muy cómodo para los fans que saben que cada equipo va a venir a su ciudad. Así que haremos todo lo posible para mantener el formato. Y también es positivo para los contratos de televisión. Todos los estadios y los ingresos tienen más atención para todos los partidos.

Queda una plaza abierta para el próximo año. ¿Cómo va a ser la decisión?

Los propietarios tomarán la decisión. No es fácil porque tenemos cinco ‘wild cards’. Dos equipos serbios, Valencia, Virtus y ALBA. Desafortunadamente es una decisión difícil. Es muy difícil porque no hay un solo punto que decida todo. Es como si tienes cinco hijos y tienes que decir cuál de ellos es el que más quieres. Desde el punto de vista del negocio tenemos que dar atención a los fans, a las arenas, a los acuerdos de televisión, a la organización y obviamente al mercado. Todos los clubes deberán mostrar su proyecto a los propietarios y ellos decidirán.

¿Valencia tiene posibilidades?

Valencia está haciendo un gran trabajo. Ha tenido una gran temporada. Están listos para seguir tras completar su nuevo arena. Así que creemos en este proyecto. Pero las normativas son como son y por desgracia, uno de los equipos tendrá que salir. No digo que sea Valencia, no sé quién será. Los propietarios decidirán. Pero quien salga, vale la pena que siga con nosotros en la Eurocup.

El valor de la Eurocup

¿La Eurocup sigue siendo muy importante?

La Eurocup es un puente para nosotros hacia la Euroliga. Es un gran ejemplo de que París puede jugar y tiene el derecho de jugar en la Euroliga. Lo mismo para los Lions de Londres que lo están intentando. Para que el equipo venga directamente de la Eurocup es un gran paso. Para nosotros, es muy bueno.

¿El formato de la Eurocup es el mismo para el próximo año?

Estamos muy contentos porque el equipo tiene más partidos que ayudan a obtener más ingresos. Como dije, es una copia de la competición donde tienes que viajar, tienes más partidos y es más difícil porque no puedes relajarte. Así que estamos contentos con este modelo.

¿Hay alguna manera de acercarse a la competición FIBA?

Es uno de los puntos que estamos hablando. Obviamente no ayuda a los fans tener tantas competiciones. Es algo que está en la mesa. Pero tenemos que proteger nuestro producto y lo vamos a hacer. Tenemos que proteger a nuestros equipos y encontrar una solución de cómo los fans y los equipos tengan el mejor escenario posible. Está en la mesa. No puedo decir en qué dirección va.

¿Esos acuerdos van a seguir?

Cuando firmamos este documento en el verano, tuvimos reuniones constantes casi mensuales. Todavía estamos en conversaciones. Todas las conversaciones son muy fructíferas. No es fácil, pero estamos llegando allí. La idea principal es cómo protegemos el producto del basket. Creo que las discusiones y las negociaciones tendrán buenos resultados.

¿Por qué fue tan difícil la relación con FIBA hace unos años?

No puedo hablar del pasado. Sentarme y discutir es el primer paso hacia encontrar una solución. Eso es lo que intento hacer. Estoy vocal con ellos. No tenemos miedo de hablar. Creo que el primer paso fue sentarme y hablar.

¿Le gustaría ver más equipos distintos en la Final Four?

Todos los que lo merecen van a la Final Four. Como CEO, quiero siempre a los mejores equipos que se lo ganen en el plano deportivos y también a los equipos que arrastran más aficionados pero al final el negocio funciona de manera independiente. No quiero sonar a pretencioso, pero cuando vendemos nuestros tickets en apenas unas horas, es por eso que digo que es la mejor competición del mundo para nosotros.

Organizar un All Star

¿Tiene la idea de organizar un All Star al estilo de la NBA?

Queremos ver las opciones que tenemos. Con el calendario actual es muy difícil encontrar un hueco para este tipo de celebración. No tenemos nada fijado, lo estamos analizando, hablando con los pabellones. No creo que se pueda organizar para el año próximo pero está en la agenda.

¿Qué pasa con los equipos rusos?

Siempre hablamos en las reuniones. Hasta que no se termine la guerra están suspendidos. Y cuando suceda, esperamos que se termine podemos sentarnos y hablar. Es normal que quieran volver y formar parte de la familia pero la realidad es la que es.

Motiejunas, en un momento de la entrevista con SPORT / EUROLEAGUE

¿La situación de Maccabi se revolvió bien?

Todos hicieron un sacrificio. El equipo hizo un buen trabajo de no desistir de la situación y de continuar jugando. Todos los otros equipos hicieron un sacrificio. Algunos tuvieron que mover sus partidos de casa a otros lugares El objetivo es que se sintieran seguros e hicieron lo posible para que continúen en la competición y están en el séptimo lugar. No importa cuánto fue difícil. Todavía tienen la oportunidad de llegar al final Four.

Bodiroga, el presidente

¿Cuál es el trabajo de Dejan Bodiroga?

Dan ayuda a abrir muchas puertas. Obviamente es un gran nombre en el basket. Es bueno que él vaya a hablar con la gente. Como dije, abre las puertas, se sienta en la mesa, discute. Me encanta hablar de basket con la gente de basket. Ambos formamos un equipo.

Hay muchos rumores sobre la próxima Final Four, el Sant Jordi, tres años en Abu Dhabi….

Aún no hay ninguna decisión tomada. Ambas opciones están sobre la tabla y hay otras opciones también. Pero estamos también revisando las ofertas. El Barcelona no está jugando ahí y suena un poco raro. Sería algo que nos ayudaría, sin duda, a tomar una decisión.